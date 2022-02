Autonomiczne drony transportowe będą regularnie latać po Polsce

W końcu Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaakceptowała loty autonomicznych dronów transportowych po naszym kraju. Na dobry początek drony BSP będą w trybie autonomicznym pokonywać długodystansowe trasy pomiędzy Warszawą i Sochaczewem oraz Warszawą i Pułtuskiem.

Jak podaje PAŻP, bezzałogowe pojazdy powietrzne będą świadczyły usługi na rzecz systemu opieki zdrowotnej. W przesyłkach może znaleźć się krew, próbki do testów czy małe zapasy środków medycznych. Według przygotowanego planu, drony mają przemieszczać się pomiędzy miastami z prędkością nawet 72 km/h, nawet 6-7 razy w ciągu dnia.

Zdjęcie Mapa z zaznaczonymi trasami przelotów dronów BSP / PAŻP / materiały prasowe

- W związku z postępującą integracją lotnictwa bezzałogowego z załogowym oraz zmianą przepisów wykonywania lotów BSP, loty tego typu nie muszą odbywać się w wysegregowanej strefie typu TRA/TSA, co generowałoby ograniczenia dla lotnictwa General Aviation - możemy przeczytać w komunikacie PAŻP.

Maszyny BSP będą odbywać loty na dystansie do 60 kilometrów i na wysokości od 60 do 100 metrów AGL (wysokość od poziomu gruntu). Każdy z dronów jest wyposażony w system kamer i kontakt z centrum kontroli, w którym operatorzy będą nadzorowali ich loty, i w razie niebezpieczeństwa, będą mogli zareagować, by maszyna bezpiecznie dotarła do wyznaczonego celu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prosi właścicieli prywatnych dronów oraz entuzjastów motolotni czy paralotni, by zachowali szczególną ostrożność podczas wykonywania lotów w strefie aktywności maszyn transportowych BSP. Chociaż trajektorie zostały wyznaczone w taki sposób, by nie kolidowały z lotniskami czy obszarami lotów rekreacyjnych czy sportowych, to jednak warto zwiększyć swoją czujność.

Jednocześnie PAŻP doda ważne informacje o dronach BSP w NOTAM i aplikacji DroneRadar. - Informacja o w/w lotach zostanie opublikowana jako ostrzeżenie nawigacyjne depeszą NOTAM, natomiast strefy geograficzne DRA-R zostaną opublikowane w systemie PansaUTM i zobrazowane w aplikacji mobilnej DronRadar. Dodatkowo w/w strefy geograficzne będą również zobrazowane na stronie airspace.pansa.pl w zakładce BVLOS - informuje PAŻP.