Na witrynie Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. możemy przeczytać, że system rozwijany jest od 2018 roku w ramach programu "Przyszłościowe Technologie dla Obronności - Konkurs Młodych Naukowców". Broń bazuje na wielolufowym karabinie maszynowym (WLKM), który to szybko i skutecznie może neutralizować małe bezzałogowe statki latające (BSL).

Dalmierz laserowy, głowica optoelektroniczna i karabin WLKM są zdolne do oddania 3600 strzałów na minutę z pociskami o kalibrze 12,7 mm. Przedstawiciele firmy chwalą się, że system może zlikwidować cały rój mikro lub mini-dronów w czasie zaledwie kilkunastu sekund. To w zupełności wystarczy, by pozbyć się z danego obszaru dronów obserwacyjnych wroga.

System jest mobilny i można go szybko przetransportować w dowolne miejsce i natychmiast użyć w boju. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. podały, że istnieje możliwość instalacji sprzętu nawet na okrętach. Dodatkowa stacja radiolokacyjna może wykrywać bezzałogowce wroga w odległości ok. 3500 metrów. System jest obsługiwany w trzech trybach: manualnym, wspomagającym celowanie i celującym automatycznie.

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. ostatnio testowały swój sprzęt do zwalczania dronów na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Eksperci podkreślają, że w konfliktach zbrojnych XXI wieku drony odegrają ogromną rolę, dlatego elementem kluczowym stała się budowa systemów, które będą mogły je szybko i sprawnie neutralizować.