Prototyp samolotu elektrycznego spółki Eviation o wdzięcznej nazwie Alice wzbił się w niebo z pasa startowego lotniska Grand County w stanie Waszyngton. Był to kolejny lot testowy tej maszyny, ale tym razem na pokładzie było dziewięciu pasażerów. Lot trwał zaledwie 8 minut, a samolot osiągnął maksymalną wysokość 1066 metrów, po czym bezpiecznie wylądował na tym samym lotnisku.

Producent samolotu zapewnił, że wszystkie podzespoły maszyny pracowały bez zastrzeżeń. W czasie lotu zebrano cenne dane, które pozwolą udoskonalić jego działanie przed oddaniem pierwszego samolotu do lotów komercyjnych. Nie podano prędkości, jaką elektryk Alice uzyskał podczas lotu testowego. Wiadomo jednak, że dwa elektryczne silniki magni650 mogą go rozpędzić do maksymalnej prędkości 481 km/h. Są one umieszczone z tyłu w sposób, który zdecydowanie wyróżnia Alice od innych tego typu samolotów



Zdjęcie Silniki Alice napędzane energią elektryczną są umieszczone w tylnej części samolotu / YouTube

Dzisiaj wkraczamy w nową erę lotnictwa. To było wspaniałe doświadczenie dla wszystkich tu obecnych. Mogliśmy być świadkami, jak na naszych oczach dzieje się historia. Gregory Davis, prezes i dyrektor generalny Eviation po pierwszym, udanym locie testowym 6 października 2022

Reklama

Elektryczny samolot ALice będzie oferowany w trzech wersjach: standardowej (dla 9-ciu pasażerów), luksusowej (z miejscami dla 6-ciu pasażerów) oraz w wersji cargo, czyli transportowej. W wersjach pasażerskich na pokładzie oprócz wygodnych foteli i komfortowej łazienki jest także największa przestrzeń bagażowa w tej klasie samolotów. Eviation chwali się, że bez problemu w podróż można zabrać nie tylko kije golfowe czy narty, ale także rowery. Załoga samolotu to dwóch pilotów.





Zdjęcie Samolot Alice jest przystosowany do lotów na krótkich odległościach. Oferuje pasażerom komfortowy, cichy lot / domena publiczna



Samolot jest wyposażony w najbardziej zaawansowane urządzenia do awiacji, w tym elektroniczny tryb kontroli lotu w systemie fly-by-wire. W kokpicie są zainstalowane potężne ekrany dotykowe. Podczas pierwszego lotu wszystkie systemy samolotu pracowały poprawnie.

Wideo youtube

Największym wyzwaniem dla producenta samolotu Alice jest opracowanie odpowiednio wydajnych akumulatorów. Spółka Eviation postawiła przed swoimi inżynierami zadanie, aby po pełnym naładowaniu akumulatorów można było odbyć dwugodzinny lot (z awaryjnym zapasem 30 minut). Ten cel ma być osiągnięty w ciągu pięciu lat, a samolot Alice ma wejść do seryjnej produkcji w 2027 roku.

Zainteresowanie pierwszym, komercyjnym samolotem elektrycznym jest ogromne. Godzina lotu Alice ma bowiem kosztować zaledwie ułamek tego, ile kosztują samoloty z napędem konwencjonalnym.

Zakup samolotu Alice zapowiadają regionalne linie lotnicze Cape Air, a także gigant na rynku cargo, czyli firma DHL.