Katastrofa lotnicza w Chrcynnie koło Nasielska

5 osób nie żyje, a kolejnych 5 jest rannych

Do katastrofy doszło na lotnisku Chrcynno, które jest położone w gminie Nasielsk w województwie mazowieckim, ok. 5 kilometrów na południowy wschód od Nasielska. Lądowisko należy do Aeroklubu Warszawskiego.

Cessna 206 Stationair to lekki samolot pasażersko-transportowy z silnikiem tłokowym. Jest to 6-cylindrowy silnik boxer Lycoming IO-540-AC1A chłodzony powietrzem o mocy 224 kW (300 KM). Maszyna mierzy 861 cm długości, 283 cm szerokości i ma 1097 cm rozpiętości skrzydeł. Cessna 206 może rozpędzić się do 280 km/h, wzbić się na wysokość 4785 metrów i dysponuje zasięgiem 1352 kilometrów.