Tym dronem morskim Ukraińcy zniszczyli Most Krymski

Ukraińcy uderzyli na Most Krymski morskimi dronami

Kilka dronów morskich (prawdopodobnie cztery) ominęło skutecznie wszelkie rosyjskie systemy obronne, dotarło pod most i eksplodowało. W efekcie tego, jedna część drogowa zawaliła się, a druga uległa poważnemu uszkodzeniu. Chociaż na zdjęciach i filmach uszkodzenia nie wydają się rozległe, same rosyjskie władze okupacyjne przyznały, że naprawa pierwszej nitki potrwa do września, drugiej do listopada bieżącego roku.

Jak tłumaczą analitycy, to w zupełności wystarczy, by mocno dać się we znaki armii rosyjskiej, która teraz nie będzie mogła za pomocą transportu drogowego zaopatrywać Krymu, a następnie swoich oddziałów na froncie. Obecnie szlak logistyczny będzie realizowany przez okupowane obwody Ukrainy, a to oznacza, że znajdzie się w zasięgu systemów HIMARS. Dodatkowo w zeszłym miesiącu SZU uszkodziły most w miejscowości Czonhar, który przecina cieśninę między Krymem a obwodem chersońskim, czyli niezwykle ważny szlak logistyczny dla rosyjskiej armii prowadzący z Melitopola na Krym.