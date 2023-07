Polski dron FlyEye nagrywa, jak płonie "niszczyciel miast"

Strata 2S4 Tulipan to ogromny cios zadany rosyjskiej armii. Moździerze mają kaliber aż 240 mm, przez co są najcięższą samobieżną artylerią Rosjan, zdolną do wystrzeliwania nawet pocisków atomowych. Ze względu na potężną siłę ostrzału i przerażającą taktykę Rosjan, 2S4 Tulipan jest nazywany "niszczycielem miast", stanowiąc koszmar wielu cywili.

Dlatego nie ma co się dziwić, że do zniszczenia tego moździerza Ukraińcy wykorzystali pocisk GLMRS, wystrzelony przez wyrzutnie M270 MLRS bądź M142 HIMARS. Jak podaje portal Oryx, jest to 13. zniszczony 2S4 Tulipan. W zadaniu tak bolesnej straty swój udział musiał mieć nagrywający "zajście" dron FlyEye, zapewniając przegląd pola walki.