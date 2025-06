- Ten zakup i leasing śmigłowców Apache jest przemyślany. Zakup śmigłowców odpowiada naszym zobowiązaniom m. in. przy ochronie wschodniej flanki #NATO. (…) mamy już przeszkolonych 22 pilotów i bardzo za to dziękuję stronie amerykańskiej - stwierdził minister.

Warto dodać, że pierwsze śmigłowce AH-64D Apache doleciały do bazy pod Inowrocławiem wczoraj (16.06). Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - generał Wiesław Kukuła - opublikował przy tym zdjęcie, wskazujące, że nasze Apache mają coś co wygląda na prowizoryczne szachownice low-vis tj. bezbarwne o obniżonej wykrywalności . Potwierdzają to zdjęcia z uroczystości. Ich wygląd wskazuje, że w przyszłości zostaną zmienione, prawdopodobnie na standardowe biało-czerwone szachownice.

AH-64D zostały wyleasingowane na podstawie trzech umów z 27 lutego bieżącego roku o łącznej wartości 300 mln dolarów (ok. 1,2 mld złotych). Mają zabezpieczyć szkolenie personelu lotnictwa uderzeniowego w siłach lądowych do momentu przybycia nowszej wersji śmigłowców AH-64E tj. w 2028 roku . Warto dodać, że pierwsi polscy piloci i technicy już przeszli przeszkolenie na te śmigłowce w 2023 roku na terytorium USA. Teraz stanowią grupę instruktorów w Polsce.

Przypomnijmy, że na podstawie umowy z 13 sierpnia 2024 roku do naszego kraju zostanie dostarczonych aż 96 sztuk AH-64E, a pierwsza transza będzie miała miejsce w 2028 roku. Polska armia będzie drugim do wielkości użytkownikiem tych śmigłowców uderzeniowych, po Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi producent maszyn - Boeing Defense, Space & Security.

Umowa na 96 AH-64E dla Polski wyniosła aż 10 mld dolarów brutto (przy kursie dolara z 13 sierpnia - około 48,2 mld złotych brutto). Obok samych śmigłowców zawierała także uzbrojenie do nich, pakiet logistyczny i szkoleniowy. Był to jeden z największych zakupów w historii Wojska Polskiego .

Pozyskano z nim także umowy offsetowe, mające zapewnić transfer technologii. Pierwszą podpisano we wrześniu 2023 roku z Lockheed Martin i obejmowała pozyskanie kompetencji serwisu radarów AN/APG-78 Longbow oraz modułów obserwacyjno-celowniczych M-TADS/PNVS. Jej wartość wyniosła 300 mln złotych. Drugą i trzecią podpisano 5 sierpnia 2024 i obejmowały kolejno pozyskania możliwości i kompetencji serwisu oraz przeglądu niektórych części do śmigłowców w Polsce m.in. kadłubów i kooperacji w zakresie obsługi technicznej silników serii T700/G7. Kosztowały kolejno 400 i 530 mln złotych.

AH-64E to zmodernizowana wersja AH-64D. Samo oznaczenie E zostało wprowadzone we wrześniu 2012 roku i odnosiło się do wersji AH-64D Block III. Jak z zewnątrz pomiędzy śmigłowcami Apache E i D na pierwszy rzut oka nie widać różnicy, to są to inne maszyny pod względem osiągów i awioniki.