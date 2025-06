Izraelskie Apache polują na drony. Podobnie będzie w Polsce?

Izraelskie Apache polują na irańskie drony kamikadze

W obronie przed irańskimi dronami Izrael wydysponował nie tylko elementy obrony powietrznej, ale także śmigłowce bojowe Apache. Miały zestrzelić dziesiątki irańskich bezzałogowców, którym udało się dolecieć do granic Izraela.

Siły Powietrzne Izraela pokazało kilka nagrań, na których widać zestrzelenie dronów Szahed-136 przez ścigające je śmigłowce Apache. Co ciekawe nie ma na ten moment wizualnej informacji, że szczątki tych dronów spadły na terytorium Izraela. Według publicznych informacji izraelscy piloci mają używać przestrzeni powietrznej Jordanii do przechwytywania irańskich dronów.

Rozwiń

Polskie Apache też będą polować na drony?

Warto dodać, że podobne wykorzystanie śmigłowców Apache do zwalczania wrogich bezzałogowców stwierdził ówczesny minister obrony narodowej - Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przypomnijmy, że dla naszej armii zakupiono aż 96 śmigłowców AH-64E Apache, drugą co do wielkości flotę na świecie. Do tego wyleasingowano 8 śmigłowców w starszej wersji AH-64D do szkolenia pilotów, które mają przybyć do Polski już 16 czerwca.

Podczas podpisywania umowy leasingowej na AH-64D minister Kamysz wskazał, że Apache w Wojsku Polskim będą ważnym krokiem w modernizacji. Przy tym mogą stanowić narzędzie do zwalczania dronów.

- Wojna w Ukrainie uczy nas, że drony to coś, na co trzeba stawiać. Ale drony wymagają też sprzętu, który może je zlikwidować, unieszkodliwić. Apache są tu niezwykle potrzebne. To nie tylko śmigłowiec, ale także system naczyń połączonych. Apache, F-35, Abrams, wojska lądowe, osłona wojsk lądowych i drony, które będą latać przed Apachem i będą miały misję zwiadowczą. To wszystko łączy się w jedną całość - stwierdził Władysłw Kosiniak-Kamysz podczas konferencji z 27 lutego.

Należy też dodać, że samo w sobie wykorzystywanie bezpośrednio tak zaawansowanych maszyn, jak AH-64E Apache to ścigania tanich dronów wydaje się marnotrawstwem kluczowego arsenału. Jednak faktycznie może być wykorzystany we wspomnianym "systemie naczyń połączonych" do podawania informacji o nadlatującym zagrożeniu, ale trudno zakładać, że ma to być główne zadanie śmigłowca szturmowego.

Smigłowiec AH-64E Apache Staff Sgt. Randis Monroe Wikimedia Commons

Parametry taktyczno-techniczne śmigłowca AH-64E Apache:

Załoga: pilot+nawigator

Długość: 17,7 m

Szerokość wirników: 14,6 m

Maksymalna masa startowa: 10,430 kg

Maksymalna masa uzbrojenia: 1504 kg

Napęd: 2x silniki turbowałowe General Electric T700-GE-701D

Prędkość maksymalna: 300 km\h

Zasięg lotu: 476 km

Pułap: 6,4 km

Uzbrojenie: 1x działko łańcuchowe 30 mm M230, pociski niekierowane Hydra, przeciwpancerne pociski kierowane Hellfire i Spike, pociski przeciwlotnicze Stinger

materiały prasowe