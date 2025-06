Część uderzeń z opublikowanych nagrań pokazują jeszcze momenty ładowania pocisków na wyrzutnie, co po uderzeniu prowadzi do ogromnych eksplozji .

Jak wskazują Siły Powietrze Izraela, w ten sposób udało się zneutralizować już dziesiątki pocisków . Celem takich uderzeń jest zapobieganie większemu ostrzałowi rakietowemu na swoim terytorium. Nagrania, na których widzimy eksplozje, potwierdzają także, że jest to prawdziwe uzbrojenie, a nie tylko makiety.

Co ciekawe wywiad Izraela musiał wcześniej dostarczyć informacji na temat pozycji startowych pocisków z mobilnych wyrzutni. Część analityków wskazuje, że izraelscy piloci trafili w nieaktywne wyrzutnie, które były składowane w bazach wojskowych . Mogła to być pomyłka lub taktycznie zaplanowana decyzja.

Nawet z celnymi uderzeniami izraelskiego lotnictwa Iran może dokonać skutecznego napadu powietrznego. Niemniej to, co widzieliśmy do tej pory, nie przypomina wielkich ataków np. z października 2024 roku.