Portal sugeruje, że może być wykorzystany rosyjski system Zashtita. Wcześniej spółka Roselectronics należąca do Rostec State Corporation ogłosiła zakończenie prac nad modernizacją tego systemu. Według dostępnych danych zasięg wykrywanych częstotliwości został rozszerzony z 6 do 8 GHz, przy minimalnym zasięgu na poziomie 300 MHz.

W założeniu sprzęt ma wykrywać wszelkiego rodzaju drony i ma być niewidoczny dla radarów. Dodatkowo ma być odporny na tłumienie radiowe, a jego zasięg rozpoznawania ma wynosić 4 km. Jak podaje Bulgarianmilitary, urządzenie zostanie oficjalnie zaprezentowane na forum wojskowym Army-2023.

Kolejnym wariantem, który może być zamontowany w rosyjskich czołgach jest system Sapsan-Bekas stworzony przez koncern Avtomatika. W założeniu ma on być zdolny do całodobowego nadzoru przestrzeni powietrznej. Składa się z systemu wykrywania radiowego, aktywnego śledzenia radarowego, wideo i optoelektronicznego z kanałem termowizyjnym, systemu wyznaczania kierunku oraz systemu tłumienia radiowego. Ma działać w zakresie częstotliwości od 400 MHz do 6 GHz.

Jak podają rosyjskie źródła system ten może wykrywać drony typu Orlan w odległości do 10 km, a w odległości do 6 km może je wyłączać. Mniejsze UAV-y mogą być neutralizowane w odległości do 4 km.

Czy Rosję stać na modernizację swoich czołgów?

Zachodnie media zastanawiają się, czy rosyjskie wojsko jest w stanie spełnić swoje zapowiedzi. Od kilku miesięcy pojawiają się informacje, że zachodnie sankcje nałożone na Rosję odbijają się szerokim echem w poszczególnych gałęziach rosyjskiej gospodarki, zwłaszcza w nowych technologiach i technologiach wojskowych. Według doniesień ma brakować komponentów, czujników, podzespołów i chipów, które są niezbędne przy opracowywaniu i tworzeniu nowoczesnego sprzętu wojskowego.