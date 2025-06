Situation Room to najbardziej strzeżony pokój w Białym Domu. Co to za miejsce?

W skrócie Donald Trump skrócił wizytę na szczycie G7, co wzbudziło spekulacje o sytuacji konfliktowej na Bliskim Wschodzie.

Biały Dom potwierdził zwołanie kluczowych urzędników do Situation Room, centrum zarządzania kryzysowego prezydenta USA.

Situation Room to kompleks nowoczesnych pomieszczeń zapewniających ciągły dostęp do danych wywiadowczych i podejmowanie decyzji w newralgicznych momentach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Gdy Donald Trump w poniedziałek niespodziewanie skrócił swój pobyt na szczycie G7 w Kanadzie, światowe media natychmiast połączyły ten ruch z konfliktem Izrael-Iran. Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas szczytu G7 wspomniał o możliwości zawieszenia broni, co spotkało się z krytyką ze strony prezydenta USA: - Nie ma pojęcia, dlaczego teraz jadę do Waszyngtonu, ale z pewnością nie ma to nic wspólnego z zawieszeniem broni. Znacznie poważniejsze - napisał Trump na platformie Truth Social. Jednak niemal jednocześnie Biały Dom potwierdził, że najważniejsi członkowie administracji zostali wezwani do Situation Room, miejsca, gdzie zapadają decyzje o wojnie i pokoju.

Biały Dom rozwiał także pojawiające się obawy o dołączenie Stanów Zjednoczonych jako aktywna strona konfliktu. - Amerykańskie siły utrzymują swoją postawę obronną i to się nie zmieniło. Będziemy bronić amerykańskich interesów - napisał rzecznik Białego Domu, Alex Pfeiffer, na X.

Jak informował CNN, nie podano jednak czy członkowie administracji mają się zebrać natychmiastowo, czy też pojawić się, ujmijmy to - na spokojnie, po powrocie Trumpa do Białego Domu. Wcześniej tego samego dnia do Zachodniego Skrzydła Białego domu przybyło kilku wysokich rangą urzędników ds. bezpieczeństwa narodowego, w tym gen. Dan "Raizin" Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów.

Czym właściwie jest Situation Room?

Słynny "Situation Room" to nie tyle jeden pokój, co cały kompleks pomieszczeń ulokowanych na parterze Skrzydła Zachodniego Białego Domu. Oficjalnie nosi nazwę John F. Kennedy Presidential Emergency Operations Center, ale oczywiście... nikt tak nie mówi. Dla administracji każdego prezydenta USA to po prostu "the Sit Room", czyli centrum zarządzania kryzysowego, serce operacji w czasie globalnych napięć i zagrożeń. W przestrzeni publicznej funkcjonuje często bardziej medialna nazwa - Situation Room.

Prezydent Biden i wiceprezydent Harris spotykają się ze swoimi zespołami ds. bezpieczeństwa narodowego w Situation Room Białego Domu 11 października 2023 r. Rząd federalny USA/domena publiczna Wikimedia Commons

Wyposażony w nowoczesne łącza satelitarne, ekrany, systemy łączności szyfrowanej i dostęp do danych wywiadowczych w czasie rzeczywistym, Situation Room jest czynny 24 godziny na dobę. Codziennie przekazywane są tam prezydentowi raporty służb, ale to w momentach kryzysu miejsce to staje się, można powiedzieć centrum zarządzania historią świata.

Prezydent Barack Obama oglądał tam w czasie rzeczywistym operację zabicia Osamy bin Ladena. George W. Bush podejmował decyzje w czasie ataków z 11 września. Donald Trump w 2019 roku nadzorował z tego pokoju nalot na przywódcę Państwa Islamskiego Abu Bakra al-Baghdadiego. Każdy z tych momentów zyskał ikonograficzne zdjęcia - prezydenci otoczeni generałami, doradcami i mapami, pochłonięci analizą informacji, które mogą zmienić losy świata.

Prezydent USA Barack Obama i wiceprezydent Joe Biden wraz z członkami zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego otrzymują aktualne informacje na temat Operacji Neptune Spear , misji przeciwko Osamie bin Ladenowi Obama White House Archived/United States government work/Pete Souza/Flickr/domena publiczna Wikimedia Commons

Bunkier z XXI wieku

Kompleks został zmodernizowany w 2007 roku, ale jego historia sięga czasów Kennedy'ego, który nakazał stworzenie miejsca, w którym będzie miał bezpośredni, natychmiastowy dostęp do danych i doradców. Efekt? Pomieszczenia bez okien, z betonowymi ścianami i ochroną godną bunkra atomowego.

W czasie kryzysu, takiego jak obecny konflikt izraelsko-irański, decyzje zapadają tam niemal w trybie ciągłym. Choć rzecznik Białego Domu zapewnia, że "siły USA pozostają w defensywie" i nie dołączyły do izraelskich ataków, to właśnie w Situation Room analizowane są dane wywiadowcze, możliwe scenariusze oraz decyzje o eskalacji lub jej uniknięciu.

Źródła: CNN, cbsnews.com, Wikipedia

materiały prasowe