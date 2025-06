Obserwatorzy aplikacji do śledzenia lotów samolotów na żywo mogli w nocy z 15/16 czerwca zaobserwować nieoczekiwany ruch Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Prawie w jednym momencie w stronę Atlantyku wyleciało około 30 potężnych tankowców z baz w różnych częściach Stanów Zjednoczonych m.in. ze stanów Waszyngton, Oklahoma, Kansas, Floryda, Kalifornia, Michigan czy nawet z terenu Portoryko. Wszystkie skierowały się w stronę Oceanu Atlantyckiego. Zauważone tankowce to KC-135 Stratotanker oraz KC-46 Pegasus .

Około godziny 16.40 czasu polskiego dziennikarz agencji Reuter, Idrees Ali, poinformował na platformie Reuter, że USA przeniosły flotę "dużej liczby" podniebnych tankowców do Europy, wzmacniając Waszyngtonu w oddziaływaniu w sprawie konfliktu na linii Izrael-Iran. Potwierdził to także korespondent Fox News, Jennifer Griffin.

Można spekulować, że te tankowce tworzą "most" dla innych maszyn, które będą lecieć na Bliski Wschód przez Ocean Atlantycki . Przy tym mogą stanowić wsparcie dla lotów powrotnych innych amerykańskich samolotów z regionu Morza Śródziemnego do USA.

Istnieje także możliwość, że tankowce mają wspierać przelot bombowców strategicznych jak B-1 Lancer, B-2 Spirit czy B-52 Stratofortress. Warto przypomnieć, że w październiku 2024 roku Siły Powietrzne USA przeprowadziły atak na pozycje bojowników Huti w Jordanii, wykorzystując bombowce B-2 Spirit z Whiteman Air Force Base w Missouri. Do wybrzeży Izraela z tego miejsca jest około 10500 kilometrów (deklarowany zasięg bez tankowania B-2 to 9600 kilometrów). Warto dodać, że w marcu Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych miały wydysponować sześć B-2 (około 1/3 całej floty) do bazy Diego Garcia na Morzu Indyjskim. Jeżeli nagłe przemieszczenie tak dużej floty tankowców z USA wiązałby się z przerzutem bombowców strategicznych na teren Bliskiego Wschodu, byłby to realny ruch ostrzegawczy wobec Iranu, gdyż te samoloty mogą zostać wykorzystane do ataku np. na najważniejsze obiekty militarne czy nuklearne.