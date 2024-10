Silny ruch USA. Bombowce B-2 Spirit mają przerazić Iran

W oświadczeniu sekretarza Austina skoordynowany atak z użyciem bombowców B-2 Spirit bezpośrednio miał zagrozić bojówkom Huti. Niemniej wyraźnie widać, że tak silna demonstracja zdolności bojowych USA jest tak naprawdę wymierzona w każdego, kto będzie chciał zaatakować Amerykanów na Bliskim Wschodzie, w szczególności Iran.

Sam Iran bardzo mocno wspiera wszystkie islamistyczne ruchy terrorystyczne, Hamas, Hezbollach i właśnie Huti. Przy każdym zaatakowaniu ich terenów, rośnie ryzyko eskalacji na Bliskim Wschodzie, w szczególności przy bardzo agresywnej postawie Izraela. Jej efektem mogą być kolejne ataki, które dotkną m.in. na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Atak z użyciem bombowców B-2 ma więc pokazać, że żaden obiekt w tym nie jest bezpieczny przed Amerykanami.

B-2 Spirit to bombowiec o sile bojowej całego państwa

Wykorzystanie bombowców B-2 Spirit do ataków na Bliskim Wschodzie jest naprawdę silnym manifestem, ze względu na niezwykłość tych samolotów. Siły Powietrzne USA posiadają tylko 20 takich maszyn. Każda jest warta ok. 2 mld dolarów. Ich cała flota to wartość np. nominalnego PKB niewielkiego państwa np. Estonii. Dziś wszystkie bombowce B-2 bazują w Whiteman Air Force Base w Missouri.

Jeden bombowiec B-2 ma także siłę bojową większą niż niejedne siły powietrzne na świecie. To wielozadaniowa maszyna, zdolna przenosić zarówno broń konwencjonalną, jak i nuklearną. Na wypadek wojny zadaniem bombowca B-2 jest niepostrzeżone przedarcie się za linię wroga i dokonanie ogromnych zniszczeń. Dzięki swojemu zasięgowi i rozwiniętej sieci sojuszniczych baz może to zrobić w każdym zakątku globu.

B-2 Spirit wyróżnia charakterystyczna konstrukcja latającego skrzydła o obniżonej wykrywalności. Zapewnia większy poziom stealth, a w połączeniu z pokryciem kadłuba przez specjalny lakier pochłaniający fale radiowe i umieszczenie silników na górze konstrukcji, zmniejszając sygnaturę cieplną. Dzięki temu bombowiec jest trudniejszy do wykrycia przez radary.

Zdjęcie Bombowiec B-2 Spirit / USAF / domena publiczna

Parametry taktyczno-techniczne bombowca B-2 Spirit:

Producent: Northrop Grumman

Rok oblotu: 1989

Wyprodukowana liczba: 21

Długość: 20,9 m

Rozpiętość skrzydeł: 52,1 m

Wysokość: 5,1 m

Maksymalna waga podczas startu: 152,600 kg

Maksymalna waga przenoszonego ładunku: 18,144 kg

Napęd: 4x silniki General Electric F118-GE-100

Prędkość maksymalna: 1010 km\h

Maksymalny pułap: 15 km

Zasięg: 11 112 km