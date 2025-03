Francja gotowa udostępnić krajom UE swoją potężną broń jądrową

Emmanuel Macron pierwszy raz zasygnalizował możliwość udostępnienia francuskiej broni jądrowej innym krajom Europy 26 lutego. Od tego czasu na Starym Kontynencie wybuchła gorąca dyskusja na ten temat. Teraz prezydent Francji wygłosił orędzie do narodu , w którym już oficjalnie przyznał, że jest gotowy, by taka wizja stała się rzeczywistością.

— Otworzymy debatę nad rozszerzeniem francuskiego parasola nuklearnego na europejskich partnerów — powiedział Emmanuel Macron w przemówieniu do narodu. Dodał, że ostateczna decyzja o użyciu tej broni "pozostanie wyłącznie w rękach prezydenta Francji". Emmanuel Macron ostatnimi czasy wyrasta na europejskiego przywódcę w kwestii zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa krajom Unii Europejskiej przed możliwą agresją Rosji.

Obecnie USA, w ramach inicjatywy Nuclear Sharing , przechowują swoją broń jądrową w Belgii, Holandii, Turcji, Niemczech i Włoszech. W UE taką potężną broń zagłady ma w swoim arsenale tylko Wielka Brytania i Francja. Dlatego Macron ogłosił, że jest gotowy do przerzucenia do Niemiec myśliwców Rafale uzbrojonych w atomowe pociski manewrujące ASMP-A. Samoloty mogłyby odbywać loty nie tylko nad Niemcami, ale również właśnie nad Polską czy małymi krajami bałtyckimi.

ASMP-A (Air-Sol Moyenne Portée Amélioré) to francuski, ulepszony rakietowy pocisk manewrujący klasy powietrze-ziemia, przenoszący głowicę jądrową. Jest kluczowym elementem strategii odstraszania nuklearnego Francji i stanowi część jej sił powietrznych. Został wprowadzony do służby w 2009 roku, zastępując starszą wersję ASMP, i jest używany przez samoloty Mirage 2000N (do 2018 roku) oraz Rafale.