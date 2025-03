Chodzi tutaj o prototyp średniego samolotu transportowego An-178-100P . Ukraińskie media ujawniły, że od lutego 2022 roku, czyli od wybuchu wojny na Ukrainie, znajdował się w tajnym ukryciu na terenie kraju. Firma Antonow chciała go uchronić przed zniszczeniem w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego. Prace przy maszynie wciąż były kontynuowane, ale w bardzo ograniczonym zakresie.

Producent w końcu zdecydował się ewakuować samolot . Miało to miejsce w październiku zeszłego roku. An-178-100P wystartował z jednego z lotnisk na terenie Ukrainy i przybył bezpośrednio do Polski, lądując na płycie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz-Szwederowo.

Maszyna w trakcie swojego lotu przez przestrzeń powietrzną Ukrainy miała wyłączony transponder , przez co ze względów bezpieczeństwa nie można było ustalić jej lokalizacji. Oficjalnie jej lot można było śledzić dopiero po przekroczeniu polskiej granicy.

An-178-100P został zaprojektowany i zbudowany przez firmę Antonow specjalnie na potrzeby Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy . Tego typu maszyny miały wprowadzić powiew świeżości do krajowego systemu transportu powietrznego i być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Producent chciał też zawojować swoim wynalazkiem linie lotnicze na całym świecie. Przed wybuchem wojny złożono ok. 30 zamówień na te modele.

W produkcję seryjną samolotów transportowych An-178 zostało zaangażowanych ponad 30 ukraińskich spółek . Jak przyznał Serhij Byczkow, dyrektor generalny Antonowa: " Jest to pierwszy samolot tej generacji w konstrukcyjnym, ergonomicznym i menedżerskim planie stworzonym w przestrzeni postsowieckiej".

Antonow An-178 zadebiutował w 2015 roku. Do Polski został ewakuowany najnowszy prototyp oznaczony numerem osiem, który zadebiutował w 2021 roku. Wówczas Antonow informował, że maszyna w tej wersji jest przeznaczona do transportu personelu wojskowego , sprzętu i ładunków oraz może pełnić rolę platformy desantowej i spadochronowej dla oddziałów żołnierzy.

An-178 ma blisko 33 metrów długości, 29 metrów rozpiętości skrzydeł i 10 metrów wysokości. Ładownia ma 16,6 metra długości i 2,7 metra szerokości. Samolot może rozpędzić się do 820 km/h i przenieść maksymalnie 18 ton ładunku na odległość tysiąca kilometrów. W przypadku lotu na pusto zasięg wydłuża się do nawet 5 tysięcy kilometrów. Jak informuje Antonow, maszyna jest również przystosowana do transportu 90 żołnierzy lub 86 skoczków spadochronowych czy 48 rannych na noszach i 15 na siedząco.