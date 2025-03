Eksperci militarni podali, że jeśli Stany Zjednoczone nie odblokują dostaw broni do Ukrainy, to jej armia będzie miała jeszcze potencjał do skutecznej walki przez ok. trzy miesiące. Później pojawią się poważne problemy na froncie. Co ciekawe, chociaż europejskie kraje NATO wspierają w różny sposób Ukrainę, to jednak bez USA, armia naszego wschodniego sąsiada zwyczajnie sobie nie poradzi.