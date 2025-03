Para myśliwców F-16 została poderwana do niebezpiecznego wydarzenia, które rozegrało się nad posiadłością Mar-a-Lago, należącą do prezydenta Donalda Trumpa . Przyczyną całej akcji były trzy cywilne samoloty, które jeden po drugim naruszyły ograniczoną przestrzeń powietrzną w ciągu zaledwie dwóch godzin. Północnoamerykańskie Dowództwo Obrony Powietrznej (NORAD) zareagowało błyskawicznie, wysyłając odrzutowce, które eskortowały intruzów poza chronioną strefę TFR (Temporary Flight Restriction).

Myśliwce F-16, startujące z bazy lotniczej Tyndall, oddalonej o ok. 700 kilometrów, dotarły na miejsce w ciągu ok. 40 minut. Po nieudanych próbach kontaktu radiowego z pilotami, odrzutowce eskortowały samoloty poza 45-kilometrowy zewnętrzny pierścień strefy ochronnej. Tak duża częstotliwość zdarzeń w tak krótkim czasie jest nietypowa i budzi poważne pytania o skuteczność obecnych procedur.

Generał Glen VanHerck, dowódca NORAD, stwierdził, że przyczyną takich incydentów może być nieuwaga cywilnych pilotów , którzy nie zapoznają się z NOTAM-ami (Notice to Airmen) przed startem. Te komunikaty zawierają kluczowe informacje o ograniczeniach lotów, a ich lekceważenie prowadzi do kosztownych interwencji wojska. Ekspert ds. bezpieczeństwa Paul Schwartz z CNA w komentarzu z 3 marca uznał, że bardziej prawdopodobna jest tu niedbałość niż celowy sabotaż, ale ostrzegł, że zmiana intencji pilotów mogłaby przekształcić takie zdarzenia w realne zagrożenie.

Myśliwce F-16 Fighting Falcon, użyte w tej operacji, to jedne z najbardziej wszechstronnych maszyn w arsenale USA, napędzane silnikami General Electric o ciągu niemal 29 000 funtów każdy. W tym przypadku ich zadaniem było szybkie przechwycenie i eskortowanie intruzów, co wykonano z precyzją. W dwóch z trzech incydentów piloci użyli flar, stosowanych od czasów wojny w Wietnamie, by zwrócić uwagę pilotów. Widowisko przyciągnęło uwagę mieszkańców Palm Beach i golfistów z pobliskiego Trump International, którzy przerwali grę, by obserwować przelatujące odrzutowce. Jeden z nich napisał na X: „Myślałem, że to pokaz lotniczy”, co oddaje dramaturgię sytuacji.