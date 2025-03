Dziś francuskie myśliwce Mirage 2000-5F po raz pierwszy wzbiły się w niebo nad Ukrainą, zapisując się w historii jako kolejny krok w zachodnim wsparciu dla Kijowa i walce z Rosją. Maszyny, przekazane przez Francję w ramach porozumienia z lutego 2025 roku, są drugim typem zachodniego myśliwca w ukraińskim arsenale, obok amerykańskich F-16.

Ich debiut następuje w kluczowym momencie, gdy rosyjska kampania lotnicza nasila się, a ukraińska obrona wymaga pilnego wzmocnienia. Mirage 2000-5F to potężne maszyny. Wyposażone są w zaawansowane systemy walki elektronicznej i zdolności do ataków powietrze-ziemia. Myśliwce dla ukraińskiej armii zostały dostosowane do potrzeb realizacji ataków rakietowych i bombowych na pozycje rosyjskie, zarówno na terytoriach okupowanych Ukrainy, jak i na rosyjskiej ziemi.

Rozwiń

Francuskie myśliwce Mirage 2000 już nad Ukrainą

Francuski minister obrony Sébastien Lecornu potwierdził, że ukraińscy piloci, szkoleni od połowy 2024 roku we Francji, są gotowi do działania. Maszyny te niosą nie tylko wsparcie militarne, ale i symboliczne. Eksperci nie ukrywają, że to znak solidarności NATO wobec Ukrainy.

Rosja zareagowała ostro na pojawienie się tych myśliwców, określając dostawy jako "niebezpieczną eskalację". Eksperci wskazują, że choć Mirage 2000-5F nie zmienią diametralnie przebiegu wojny, ich obecność wzmacnia ukraińskie siły w obliczu trwającego konfliktu. To kolejny dowód na to, że Zachód nie zamierza ustąpić w wsparciu dla Kijowa.

Rozwiń

Mirage 2000-5 będą przenosić potężne uzbrojenie

Media znad Sekwany informują, że Ukraina może otrzymać co najmniej pięć sztuk tych maszyn, ale jest wielce prawdopodobne, że na tym się nie skończy, ponieważ nieoficjalnie mówi się docelowo o 12 samolotach. Kilka miesięcy temu, analitycy wojskowi wskazywali, że dwie firmy: Ares i Procor nabyły dość dawno temu po 12 sztuk Mirage 2000 od władz Kataru i Brazylii. Dotychczas stały one w hangarach. Teraz już wiemy, że Ukraińcy zrobią z nich dobry użytek.

Dziennik "La Tribune" podał, że na dobry początek ukraińskie siły powietrzne mogą atakować cele na terenie Rosji trzema maszynami, a do wakacji kolejnymi kilkoma. Pojawiły się też informacje o możliwościach tych myśliwców. Wszystkie zostały zmodyfikowane w ten sposób, aby mogły przenosić i odpalać wszystkie pociski używane obecnie przez armię, czyli mówimy tu o naprawdę potężnej i nowoczesnej broni.

Co potrafi francuski myśliwiec Mirage 2000-5?

Analitycy wskazują tutaj, że chodzi tutaj o francusko-brytyjskie pociski manewrujące SCALP-EG i Storm Shadow, francuskie bomby szybujące AASM czy pociski powietrze-powietrze Mica. Te pierwsze służą do ataków na rosyjskie centra dowodzenia, podziemne bunkry czy okręty, tymczasem dwa pozostałe do pacyfikacji rosyjskich zgrupowań wojsk oraz myśliwców czy śmigłowców.

Mirage 2000-5F to jednosilnikowy myśliwiec wielozadaniowy, który ma 14,36 metra długości, 9,13 metra rozpiętości skrzydeł i 5,20 metra wysokości. Jego masa własna wynosi około 7 500 kilogramów, natomiast maksymalna masa startowa dochodzi do 17 000 kilogramów. Samolot wyposażono w skrzydła w konfiguracji delta, co zapewnia mu wysoką manewrowość i stabilność przy dużych prędkościach. Napęd stanowi pojedynczy silnik turbowentylatorowy SNECMA M53-P2, który generuje ciąg 64,3 kN bez dopalania i 95,1 kN z dopalaniem.

Samolot osiąga prędkość maksymalną ok. 2336 km/h na dużej wysokości. Zasięg operacyjny samolotu to około 1550 kilometrów, który można zwiększyć do 1850 kilometrów dzięki dodatkowym zbiornikom paliwa. Pułap operacyjny wynosi 17 060 metrów. Jeśli chodzi o awionikę, samolot wyposażono w radar Thales RDY, który ma zasięg wykrywania do 120 kilometrów dla celów powietrznych i 40 kilometrów w trybie poszukiwania celów naziemnych, umożliwiając śledzenie do 24 celów i jednoczesne atakowanie 4 z nich.

Systemy sterowania opierają się na technologii fly-by-wire, co poprawia manewrowość i stabilność lotu. W kokpicie znajdują się cyfrowe wyświetlacze – 5 wielofunkcyjnych ekranów – oraz system HOTAS, ułatwiający obsługę. Systemy samoobrony obejmują starsze rozwiązania, takie jak Serval, Sabre i Spirale, oferujące detekcję zagrożeń, zakłócacze i flary, choć nie ma tu nowszego ICMS 2. W kwestii uzbrojenia Mirage 2000-5F nie posiada wbudowanego działka, co odróżnia go od niektórych innych wariantów serii Mirage 2000.

Jak ugotować idealne jajko? Naukowcy opracowali przepis © 2025 Associated Press