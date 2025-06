Dziennik "Le Figaro" wskazuje, że rosyjskie siły przejęły kontrolę nad miejscowościami Szewczenko i Wełyka Nowosiłka w obwodzie donieckim na Ukrainie, zyskując dostęp do kluczowych zasobów. Źródło zaznacza, że na podbitych terenach znajdują się jedne z największych złóż litu w Europie . Obok litu, wykorzystywanego m.in. w bateriach, są tam też inne pierwiastki, takie jak tantal, niob, cez, cyna i beryl. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło przejęcie pokładów litu. Jest to tym samym drugie z czterech kluczowych złóż litu Ukrainy znajdujących się obecnie w rękach Rosji.

Tym samym zwiększa się dostęp tego kraju do zasobów, które są kluczowe m.in. dla elektroniki, lotnictwa i obrony. Lit, nazywany "białym złotem" to bowiem cenny pierwiastek, który ze względu na swoje istotne zastosowania jest traktowany jako strategiczny surowiec przez wiele krajów i korporacji , a zapotrzebowanie na niego stale rośnie.

Ceny litu szybują w górę m.in. ze względu na rosnące zapotrzebowanie na baterie do pojazdów elektrycznych i na transformację energetyczną. Szacuje się, że do 2030 roku popyt na lit może przewyższyć jego podaż, może to doprowadzić do dalszego wzrostu cen i wyścigu o dostęp do złóż litu.