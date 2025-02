Mapa skarbów Ukrainy. Trump sięga po metale ziem rzadkich

- Teraz to już potwierdzone. Podpiszemy porozumienie, które będzie bardzo dużym porozumieniem - powiedział Trump podczas pierwszego posiedzenia swojego gabinetu w Białym Domu. Jak zapowiedział, wszystkie szczegóły zostały uzgodnione, a porozumienie będzie dotyczyło "metali ziem rzadkich i innych rzeczy".

- Poprzednia administracja postawiła nas w bardzo złej sytuacji, ale udało nam się zawrzeć umowę, dzięki której odzyskamy nasze pieniądze i w przyszłości dostaniemy dużo pieniędzy. Myślę, że to właściwe, ponieważ mamy podatników, którzy nie powinni płacić rachunku [za wojnę na Ukrainie] i nie powinni płacić więcej, niż płacą Europejczycy - dodał prezydent.

Dostęp do surowców da Ukrainie bezpieczeństwo? Tak przynajmniej zapewnia prezydent USA. - Będziemy tam pracować. Będziemy na tej ziemi. (...) to jest po prostu automatyczne zabezpieczenie, ponieważ nikt nie będzie z nami pogrywać, kiedy tam będziemy. Więc będziemy tam w ten sposób. Ale Europa będzie to bardzo uważnie obserwować - gwaerantuje Trump.