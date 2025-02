Od lutego 2022 roku trwa zaostrzony konflikt na Ukrainie, który zaczął się jeszcze w 2014, a w zasadzie swymi korzeniami sięga rozpadu ZSRR i podziałowi, który jest solą w oku Rosji i Władimira Putina. To konflikt, który w znacznym stopniu dotknął i Polskę, ze względu na geograficzną bliskość, wszak Ukraina jest naszym wschodnim sąsiadem.

Gdy spojrzymy na kraj z lotu ptaka, ujrzymy przede wszystkim niziny (Naddnieprzańska i Czarnomorska, Polesie) i wyżyny (Podole i Wołyń oraz Wyżyna Naddnieprzańska, Doniecka) z niewielkim udziałem gór. Te znajdują się w zachodniej (wąski łańcuch Karpat Wschodnich, najwyższy szczyt Howerla, 2061 m n.p.m.) i południowej części kraju (Góry Krymskie, geologicznie podobne do Karpat i nieco niższe, 1545 m n.p.m.). Charakterystyczne dla tego kraju są stepy, czyli ogromne połacie traw.

Ale z punktu widzenia gospodarki kraju ważniejsze jest to, co znajduje się pod ziemią. Ukraina, znana jako spichlerz Europy, może pochwalić się również dużymi zasobami mineralnymi. Są one w kręgu zainteresowania zarówno Ukrainy, jak i Rosji, która kontroluje wschodnią i południowo-wschodnią część kraju po Półwysep Krymski i Chersoń.