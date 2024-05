Potrzebujemy go do wszystkiego. Czeka w... ściekach

A że obecnie lit można usunąć z wody ze skutecznością przekraczającą 90 proc., cel nie wydaje się niemożliwy do osiągnięcia. Zwłaszcza że amerykańska służba geologiczna sklasyfikowała lit jako pierwiastek krytyczny, rząd chce, aby do 2030 r. cały lit był produkowany w kraju.



USA chcą być wolne od Chin

Pod względem alokacji zasobów stanowiłoby to postęp w stosunku do obecnej metody polegającej na wydobywaniu go z solanki stawów w Chile, wysyłaniu do Chin w celu przetworzenia i transportowaniu z powrotem do USA w celu wykorzystania.

Kolejnym krokiem w badaniu strumienia ścieków jako źródła litu jest analiza wpływu jego ekstrakcji na środowisko i budowa instalacji pilotażowej w celu badań i rozwoju bardziej wydajnych technik ekstrakcji.