Oddziały Putina nie miały jednak zamiaru łatwo się poddawać i niedługo później zobaczyliśmy w walce kolejną wersję tego eksperymentalnego projektu. Już nieco zmodyfikowaną, co mogło sugerować albo ręczną robotę z wykorzystaniem materiałów, które są akurat dostępne pod ręką, albo modyfikacje wprowadzone na podstawie doświadczeń bojowych. I w kolejnych miesiącach widzieliśmy więcej podobnych prób, a teraz Rosja najwyraźniej wraca do tego pomysłu, ale z wykorzystaniem ciągnika artyleryjskiego ATS-59G .

ATS-59G został przyjęty do służby w Związku Radzieckim w 1970 roku jako średni gąsienicowy ciągnik artyleryjski, czyli rodzaj ciągnika przeznaczonego do transportu dział holowanych, a także przewozu amunicji i obsługi działa, ewentualnie do ciągnięcia przyczep z amunicją. Obecnie jego rola na polu walki uległa jednak zmianie i chociaż nie wiadomo, jak powszechna jest praktyka wykorzystania zmodyfikowanych ciągników artyleryjskich jako transporterów opancerzonych, to wyraźnie wskazuje na poważne straty sprzętowe.