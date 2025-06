Wypadki drogowe w Polsce - co mówią statystyki?

Ogólny trend pokazuje, że liczba wypadków drogowych w Polsce znacząco spadła od 2015 roku, kiedy odnotowano ich 32 967. W 2024 r. było ich o 34,7% mniej (21 519), ale już więcej niż w 2022 r. (21 322) i 2023 r. (20 936), co może wskazywać na niepokojący trend wzrostowy. Z kolei liczba ofiar śmiertelnych spadła z 2938 w 2015 r. do 1896 w 2024 r. (mniej więcej tyle samo było zabitych w latach 2022 i 2023 - 1896 i 1893). Przez dekadę liczba rannych spadła natomiast o 37,7% (z 39 778 do 24 782). Dane pochodzą z raportu "Wypadki drogowe w Polsce w 2024 roku" Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

I choć na drogach jest stosunkowo bezpieczniej niż dawniej, to do wypadków i tak dochodzi codziennie, a na polskich drogach ginie każdego dnia średnio ponad 5 osób. Wielu tych incydentów można było uniknąć, gdyby kierowcy zachowali szczególną ostrożność w newralgicznych punktach. Teraz, gdy zbliżają się wakacje, Polska Policja przeprowadza już siódmą doroczną akcję, w której będzie nanosić na mapę miejsca, w których dochodzi do wypadków śmiertelnych na drodze. Warto ją śledzić przed ruszeniem w podróż.

Policja zwraca uwagę na skalę tragedii na polskich drogach

Policja ogłosiła, że rusza z 7. edycją projektu, który ma celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. "Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do których dochodzi na polskich drogach każdego dnia. Codziennie, przez cały okres wakacji, będziemy publikowali mapę z zaznaczonymi miejscami, w których doszło do wypadków śmiertelnych" - czytamy w zapowiedzi. "Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym - 2025" będzie aktualizowana przez całe wakacje.

"Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w okresie wakacji 2025" to interaktywna mapa dostępna online na stronie Polskiej Policji. Można ją przybliżać i oddalać, a także filtrować według rodzaju zdarzenia i uczestników wypadków (kierujących samochodami, pieszych, pasażerów, motocyklistów, motorowerzystów, osób na hulajnogach elektrycznych, osób na urządzeniach wspomagających ruch i kierujących autobusami). Na ten moment liczba wypadków śmiertelnych wynosi 0 i dobrze by było, gdyby tak zostało. Niestety, statystyki zwiastują co innego.

Najniebezpieczniejsze miejsca w Polsce w wakacje. Tak wyglądała ostatnia mapa

Jak pokazuje zeszłoroczna mapa, w wakacje 2024 na polskich drogach zginęło 375 osób. Jakie są najniebezpieczniejsze miejsca w Polsce? Duże skupiska punktów obserwować możemy w województwach śląskim, dolnośląskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim czy podlaskim. Szczególnie niebezpieczne w wakacje wydają się okolice stolic województw. Najmniej śmiertelnych wypadków odnotowano w woj. opolskim (najmniejszym województwie Polski), a najmniejsze zagęszczenie - w woj. warmińsko-mazurskim.

Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym w wakacje 2024. To były najniebezpieczniejsze miejsca w Polsce

Dlaczego akurat wakacje? Mimo że Polacy masowo podróżują samochodami w okresie świąt Bożego Narodzenia czy Wszystkich Świętych, to statystycznie najwięcej wypadków drogowych jest właśnie w ciepłych miesiącach. Przykładowo w zeszłym roku najwięcej wypadków było w maju (10,1%), lipcu (9,9%), czerwcu, sierpniu i wrześniu (każdy 9,7%). Do największej liczby wypadków (72,6%) dochodziło w ciągu dnia, w świetle słonecznym, co może uśpić czujność wielu kierowców.

