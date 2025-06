Hity na wakacje w Polsce. To jezioro jest prawdziwą perłą 2025 r.

Większość osób bez wahania wskaże największe jezioro w Polsce - Śniardwy, rozciągające się na Mazurach, regionie słynącym z wodnych atrakcji. Znane są również inne mazurskie akweny, takie jak Mamry czy Niegocin, a obok największego jeziora często wspomina się również to najgłębsze - jezioro Hańcza, położone wśród surowych krajobrazów Suwalszczyzny. Tłumy turystów od lat przyciąga także Jezioro Solińskie w Bieszczadach, z malowniczą zaporą i rejsami statkiem, czy otaczające zamkowe ruiny Jezioro Czorsztyńskie w Pieninach.

Jednak obok tych wszystkich, doskonale znanych akwenów, znajduje się jeszcze jedna perełka - mniej znana, lecz coraz częściej wskazywana jako wakacyjny hit sezonu 2025. To Jezioro Powidzkie - największy zbiornik województwa wielkopolskiego i jednocześnie najczystsze jezioro w Polsce, polodowcowy akwen, który właśnie przeżywa swój renesans. Dlaczego Jezioro Powidzkie jest szczególnie atrakcyjne?

Jezioro Powidzkie to hit lata 2025! Najczystsze jezioro w Polsce

Jezioro Powidzkie w Wielkopolsce jest wyjątkowe z wielu względów, między innymi chodzi tu o czystość tego zbiornika, bo ta jest naprawdę nie byle jaka - akwen spełnia rygorystyczne normy I klasy czystości, co oznacza, że woda nadaje się do picia po prostym uzdatnieniu. Zgodnie z analizami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przejrzystość wody w Jeziorze Powidzkim zmierzona metodą krążka Secchiego to nawet ponad 10 metrów. To najlepszy wynik w Polsce od 2008 roku i jeden z najwyższych w historii krajowych pomiarów.

Ponadto jezioro leży na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, który obfituje w piękne zakamarki. Zbiornik objęty jest też strefą ciszy oraz ochroną przyrodniczą, co ogranicza wpływ działalności człowieka na środowisko - przy jednoczesnym udostępnianiu zadbanej infrastruktury dla przyjezdnych. Dzięki obecności szerokich plaż oraz zaplecza turystycznego jezioro jest więc popularne, ale przy tym nie rozwija się tam masowa turystyka, co sprzyja zachowaniu wysokiej jakości wody. Gdzie w takim razie się wybrać, by zaznać wypoczynku w pięknych okolicznościach przyrody Jeziora Powidzkiego?

Pomiar przezroczystości wody krążkiem Secchiego wykonany przez IMGW PIB na Jeziorze Powidzkim w czerwcu 2023 r. miejscami wskazywał przejrzystość na 10,38 m. Wikimedia Commons: szwejk, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ / Facebook: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB materiał zewnętrzny

Zadbane plaże, zaplecze turystyczne, atrakcje wodne i ciekawa okolica

Jezioro Powidzkie leży ok. godziny drogi od Poznania. By odpocząć w ciszy i harmonii z naturą, ale jednocześnie korzystać z oferty turystyczne można rozważyć wizytę m.in. w Powidzu, Przybrodzinie, Kosewie czy Giewartowie. Plaże są zadbane, z wyznaczonymi strefami dla dzieci, jest opcja skorzystania z infrastruktury turystycznej oraz wypożyczalni sprzętu wodnego. Jezioro to jest bowiem nie tylko rajem dla osób szukających odpoczynku na plaży, ale i gratką dla żeglarzy, kajakarzy, a nawet popularnym miejscem wśród windsurferów i miłośników paddleboardingu.

Co ważne, na całym akwenie obowiązuje wspomniana strefa ciszy, co oznacza konieczność dostosowania pasji do pewnych zasad: jest zakaz używania silników spalinowych. Czysta woda i przejrzystość sięgająca ponad 10 metrów przyciąga także nurków. Wokół jeziora biegną ponadto malownicze trasy rowerowe (ponad 200 km) i piesze, idealne do aktywnego wypoczynku i poznawania przyrody Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Na jego obszarze znajduje się kilkanaście polodowcowych jezior i wszystkie uznawane są za bardzo czyste.

W okolicy zbiornika jest wiele atrakcji. Ok. 30 min samochodem od Jeziora Powidzkiego znajduje się Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna, a ok. 15 min zajmie dojazd do Izby Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa w Budzisławiu Kościelnym z zabytkowym wiatrakiem. Co ciekawe, podczas zaborów przez Jezioro Powidzkie przebiegała granica rosyjsko-pruska, wyznaczona łańcuchem."Pamiątką po tym są tzw. słupy, jak określają je okoliczni mieszkańcy. Są to mielizny, na których w owych czasach wkopane były słupki podtrzymujące ten łańcuch", podaje serwis Wielkopolska Travel.W Powidzu co roku odbywa się też duża impreza muzyczna - Powidz Jam Festiwal.

Jezioro Powidzkie oferuje tak zaciszne zakątki, jak i ogrom atrakcji wodnych. ceglik 123RF/PICSEL

Gdzie pojechać nad wodę w Polsce? Lista polecanych jezior na 2025 rok

Oto lista 10 najbardziej polecanych jezior w Polsce na sezon letni w 2025 r.:

Jezioro Powidzkie (woj. wielkopolskie) - za czystość i przejrzystość; Jezioro Śniardwy (woj. warmińsko-mazurskie) - za wielkość i żeglarskie możliwości; Jezioro Solińskie (woj. podkarpackie) - za krajobrazy i atrakcje; Jezioro Jeziorak (woj. warmińsko-mazurskie) - za długość i infrastrukturę; Jezioro Budzisławskie (woj. wielkopolskie) - za czystość i warunki nurkowe; Jezioro Hańcza (woj. podlaskie) - za głębokość i warunki nurkowe; Jezioro Rożnowskie (woj. małopolskie) - za krajobrazy i plaże; Jezioro Nyskie (woj. opolskie) - za krajobrazy i plaże; Jezioro Wdzydze (woj. pomorskie) - za krajobrazy i atrakcje; Zalew Zegrzyński (woj. mazowieckie) - za plaże i atrakcje.

Jezioro Mścin. Nowy rezerwat przyrody w Polsce Polsat News Polsat News