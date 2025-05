Polacy chętnie korzystają z bonu turystycznego. Jest kolejna okazja

Polacy mają do wyboru wiele pięknych miejsc w kraju, by spędzić tam urlop, jednak ceny za nocleg potrafią przytłoczyć. Jakiś czas temu pojawiła się opcja, która miała temu zaradzić. Bon turystyczny to forma wsparcia finansowego mająca na celu pobudzenie krajowej turystyki i ułatwienie wypoczynku w Polsce. Idea ta pojawiła się w odpowiedzi na trudności branży turystycznej po pandemii, a pierwszym ogólnopolskim programem był Polski Bon Turystyczny, który ułatwiał rodzinom z dziećmi opłacenie wyjazdów turystycznych w kraju. W 2025 roku szczególnie głośno zrobiło się o Podlaskim Bonie Turystycznym, który skierowano do większej grupy Polaków.

Podlaski Bon Turystyczny udostępniono wszystkim turystom spoza województwa podlaskiego. Bon oferował dofinansowanie od 200 do 400 zł na minimum dwa noclegi w regionie. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. Stronę internetową Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odwiedziły miliony osób, z których ponad milion próbowało wygenerować bon. Otrzymało go ponad tysiąc turystów, którzy skorzystali z dopłat w kwietniu i maju br. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podkreślał, że był to "strzał w dziesiątkę", a sukces programu przywrócił Podlasie do łask polskich turystów. Teraz czas na kolejne województwo!

Czy będzie bon turystyczny 2025? Jest w czym wybierać

Sukces Podlaskiego Bonu Turystycznego nie umknął uwadze sąsiednich regionów. Dlatego w tym roku nie tylko odbędzie się druga tura - na pobyty od czerwca do sierpnia - ale do gry wejdzie też kolejne województwo. Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, którzy zauważyli, że wielu turystów wybrało Podlasie właśnie ze względu na atrakcyjne dopłaty, również wyrazili chęci uczestnictwa w programie. W odpowiedzi samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zapowiedział wprowadzenie własnego programu - Mazurskiego Bonu Turystycznego.

Dzięki bonowi turyści będą mogli skorzystać z tańszych noclegów. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński powiedział, że bon może ruszyć już we wrześniu 2025 roku i będzie skierowany do osób spoza województwa. Wysokość dopłat i inne szczegóły mają wkrótce zostać ogłoszone.

- Nasze województwo, jeśli chodzi o turystykę, jest innym regionem niż województwo podlaskie. U nas sezon wakacyjny jest wysoki, wszystkie pensjonaty, hotele, agroturystyki dobrze sobie radzą. Nie chodzi o to, by zutylizować te pieniądze, ale wydłużyć sezon i dać możliwość branży turystycznej korzystania z turystów przez dłuższy czas. Pracujemy nad tym i chcemy to wkrótce ogłosić. Myślę, że wystartujemy z programem we wrześniu - powiedział Kuchciński Radiu Olsztyn.

Urlop na Warmii i Mazurach. Warto skorzystać z dopłat i poznać piękno regionu

Warmia i Mazury to jeden z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych Polski, słynący z ponad 3 tysięcy jezior, malowniczych krajobrazów i bogatej historii. Największą atrakcją jest oczywiście Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, idealna dla miłośników żeglarstwa, kajakarstwa, sportów wodnych i wycieczek rowerowych. Ale to nie wszystko, co woj. warmińsko-mazurskie ma do zaoferowania. Popularne miejscowości, takie jak Giżycko, Mikołajki czy Mrągowo pełne są uroczych zakątków i ciekawych atrakcji, a liczne szlaki wodne i rowerowe pozwalają odkrywać region z różnych perspektyw przez cały rok.

Polska kraina jezior słynie z zapierających dech widoków. Warmia i Mazury oferuje jednak wiele więcej niż tylko spędzanie czasu nad wodą! Mateusz Grochocki Exclusive/East News East News

Wśród wielu atrakcyjnych miejsc w woj. warmińsko-mazurskim warto też wymienić:

Olsztyn - stolica regionu z piękną starówką i XIV-wiecznym Zamkiem Kapituły Warmińskiej, gdzie pracował Mikołaj Kopernik. Na wystawie w zamku jest pokazana m.in. astronomiczna tablica doświadczalna z 1517 r., którą Kopernik własnoręcznie wykonał.

Zamek w Lidzbarku Warmińskim - perła gotyckiej architektury i ważny punkt na Szlaku Zamków Gotyckich. Ten zamek biskupi z XIV wieku należy do najcenniejszych i najlepiej zachowanych zabytków obronnej architektury gotyckiej w Polsce!

Wilczy Szaniec i kompleks w - historyczne miejsca pełne tajemnic z czasów II wojny światowej, powiązane z przywódcami III Rzeszy. Miejsca są zaadaptowane pod turystów, można nie tylko zobaczyć budowle, ale i poznać związane z nimi dzieje, a nawet legendy - jak ta o Bursztynowej Komnacie. Mamerkach - historyczne miejsca pełne tajemnic z czasów II wojny światowej, powiązane z przywódcami III Rzeszy. Miejsca są zaadaptowane pod turystów, można nie tylko zobaczyć budowle, ale i poznać związane z nimi dzieje, a nawet legendy - jak ta o Bursztynowej Komnacie.

Kanał Elbląski i Kanał Mazurski - unikatowe zabytki techniki o fascynującej historii. Można zwiedzić te miejsca, a nawet wybrać się w rejs - unikatowe zabytki techniki o fascynującej historii. Można zwiedzić te miejsca, a nawet wybrać się w rejs Kanałem Elbląskim i popłynąć nie tylko po wodzie, ale i po... trawie!

Skansen w Olsztynku, Mazurolandia z parkiem miniatur i liczne inne muzea, które pozwalają poznać lokalną kulturę i historię.

Śniardwy - największe jezioro Polski, raj dla żeglarzy i miłośników przyrody.

***

