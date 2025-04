Co można zobaczyć w woj. zachodniopomorskim? Nowa atrakcja pomoże je zwiedzać

Województwo zachodniopomorskie to region pełen atrakcji, które przyciągają turystów z całej Polski i zagranicy. Wśród jego największych atutów można wymienić malownicze plaże nad Bałtykiem, np. w Pobierowie, liczne rezerwaty przyrody, np. Karsiborska Kępa, historyczne miasta, jak Cedynia, a także bogatą ofertę rekreacyjną obejmującą żeglarstwo, rowerowe szlaki czy unikalne zabytki.

Do tej różnorodnej oferty turystycznej dołącza kolejna atrakcja. Niedługo nad Bałtyk zabierze mieszkańców i podróżnych tramwaj wodny, który ma połączyć Szczecin, Nowe Warpno i Świnoujście.

Nad Bałtyk tramwajem wodnym. Nowe połączenie uświetni region

Szczecin, znany m.in. z Zamku Książąt Pomorskich oraz pięknych bulwarów nad Odrą, stanie się miejscem startowym dla podróżnych korzystających z nowej atrakcji. Punktem na trasie jest Nowe Warpno, urokliwe miasteczko nad Zalewem Szczecińskim, idealne dla miłośników żeglarstwa. Natomiast cel podróży, Świnoujście, kusi szerokimi plażami i latarnią morską. To tutaj znajduje się też słynny wiatrak - Stawa Młyny. Tramwaj wodny będzie nie tylko środkiem transportu łączącym ciekawe punkty, ale i atrakcją samą w sobie.

Na każdą przeprawę tramwaj wodny będzie mógł zabrać nawet 195 pasażerów oraz do 50 rowerów. To wszystko czyni przeprawę interesującym środkiem transportu zarówno dla turystów, jak i miłośników aktywnego wypoczynku. "Planujemy uruchomienie rejsów w ostatni weekend czerwca", mówi przytaczany przez wszczecinie.pl Shivan Fate, starosta powiatu polickiego, który jest liderem projektu "Samorządowy Szlak Wodny". Pomysłem tramwaju rada powiatu chce zachęcić turystów do tego, by zainteresowali się tymi terenami. Do tego chodzi o wsparcie lokalnej gospodarki.

Rozwiń

Szczecin - Nowe Warnpo - Świnoujście. Godziny kursowania tramwaju wodnego

Tramwaj wodny ma szansę stać się hitem wakacyjnego sezonu i kolejnym powodem do odwiedzenia województwa zachodniopomorskiego. To nie tylko okazja do podziwiania nadbałtyckich plaż, ale także szansa na odkrycie innych wyjątkowych zakątków regionu, takich jak Zalew Szczeciński czy malownicze miejscowości położone wzdłuż jego brzegów. 15 kwietnia 2025 roku przyjęta została uchwała, która skierowała pod obrady Sejmiku propozycję dotacji w wysokości 100 tys. zł na realizację tego projektu. Radni wojewódzcy podejmą ostateczną decyzją na temat finansowania 24 kwietnia br.

Tramwaj wodny swój pierwszy rejs ma odbyć już niedługo, 28-29 czerwca. Wstępnie podano, że start będzie ok. godziny 7:00 w Szczecinie, by dotrzeć do Nowego Warpna o 9:00 i zakończyć trasę w Świnoujściu o 11:30. Kurs powrotny zaplanowano tak, żeby w Szczecinie tramwaj pojawił się w godzinach wieczornych. To będzie dopiero program pilotażowy - władze sprawdzą, jakie jest zainteresowanie i czy przeprawa stanie się stałym punktem programu w woj. zachodniopomorskim. Jeśli tak, tramwaj kursowałby w każdy weekend między 28 czerwca a 24 sierpnia 2025 roku.

Jowita Michalska: AI zamiast przyjaciela. Duży światowy biznes INTERIA.PL