Spis treści: 01 Molo w Prerow jest najdłuższe nad Bałtykiem

02 Nie tylko molo. W Prerow znajduje się także port

03 Jak zwiedzić molo w Prerow? Najbliżej z Pomorza Zachodniego

Molo w Prerow jest najdłuższe nad Bałtykiem

W środę 16 października 2024 r. w niemieckim kurorcie Prerow otwarto najdłuższe molo nad Bałtykiem o długości 720 m. Dla porównania, molo w Sopocie ma około pół kilometra długości - część spacerowa ma 511,5 m długości, z czego 458 m wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej. Molo w Kołobrzegu ma 220 m długości, a w Międzyzdrojach - 395 m. Warto zauważyć, że pomimo swojej długości, niemiecka konstrukcja jest stosunkowo wąska, ma zaledwie 4,2 m szerokości. Znajduje się 4,5 m nad powierzchnią wody, podtrzymywana przez 87 pali.

Po około dwóch latach budowy tysiące turystów pojawiło się, aby zwiedzić konstrukcję. Z pewnością wielu z nich nie mogło się doczekać końca budowy, ponieważ już dwukrotnie przekładane. Pierwszy raz z lipca (lub początku sierpnia) z powodu problemów z rekrutacją personelu, a następnie z powodu opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń technicznych.

Nie tylko molo. W Prerow znajduje się także port

Projekt obejmuje również port o powierzchni użytkowej 10 tys. mkw, w którym znajduje się 50 miejsc do cumowania łodzi, z czego 33 dla jednostek rekreacyjnych, pozostałe dla łodzi rybackich oraz 28-metrowego morskiego krążownika ratowniczego Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DgzRS). Wciąż trwa budowa molo dla statków pasażerskich, skąd w przyszłości będzie można popłynąć np. do pobliskiego Hiddensee lub do Danii.

Władze gminy mają nadzieję, że nowa inwestycja stanie się impulsem do rozwoju bałtyckiego kurortu, doda mu uroku i przyciągnie dodatkowych gości. - Molo jest najdłuższe w regionie Morza Bałtyckiego, a promenadą można spokojnie spacerować - mówi René Roloff, były burmistrz Prerow.

Nowy port na wyspie powstał w miejscu dawnego portu awaryjnego Darßer Ort w Parku Narodowym Vorpommersche Boddenlandschaft, który został całkowicie zrewitalizowany. O nowy port walczono od 25 lat, gdyż ten poprzedni notorycznie ulegał zamuleniu i wymagał regularnego pogłębiania. Ze względu na ograniczoną przepustowość nowy port umożliwia jedynie krótki postój pomiędzy Warnemünde i Barhöft, Stralsundem i wyspą Rugia. Należy go opuścić najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia.

Jak zwiedzić molo w Prerow? Najbliżej z Pomorza Zachodniego

Jeśli macie ochotę wybrać się tam, warto zaplanować wyjazd przy okazji najbliższych wakacji na Pomorzu Zachodnim. Prerow znajduje się nieco ponad 2,5 godz. jazdy samochodem ze Świnoujścia i ok. 3 godz. jazdy ze Szczecina.