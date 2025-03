Polska obfituje w niezwykłe i unikatowe miejsca, które warto poznać i, jeśli to możliwe, odwiedzić. Przykładem takiej atrakcji jest np. nieprzeciętne miejsce o ciekawej historii , jakim jest imponująca Twierdza Srebrna Góra, unikatowa w skali Europy fortyfikacja w województwie dolnośląskim.

Inny przykład to nietuzinkowy rezerwat przyrody Niebieskie Źródła w woj. łódzkim, miejsce o wybitnych walorach krajobrazowych i rzadkość na nizinie. Ponadto warto wspomnieć też Kanał Elbląski - najdłuższy kanał żeglowny w Polsce z unikalnym systemem pochylni, co czyni go wyjątkową atrakcją na skalę światową.