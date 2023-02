Jesteś kobietą? W wypadku drogowym ucierpisz bardziej. Powód zdumiewa

Naukowcy są przekonani, że jednym z powodów większej urazowości kobiet w wypadkach drogowych jest stosowanie w testach zderzeniowych wyłącznie manekinów, które przypominają mężczyzn. Tymczasem kobiety statystycznie są mniejsze niż mężczyźni, stąd podczas zderzenia są narażone na trochę inne obrażenia.



Kobiety są na ogół lżejsze od mężczyzn, więc stosowanie podczas testów zderzeniowych tylko "męskich" manekinów może dać fałszywy obraz tego, co się dzieje z ich ciałami w trakcie wypadku. A przecież właśnie na podstawie takich testów są potem projektowane systemy bezpieczeństwa samochodów Anna Carlsson z Chalmers University of Technology

Okazuje się, że producenci samochodów już wcześniej dostrzegli ten problem. Oprócz manekinów przypominających dorosłych mężczyzn używali do testów zderzeniowych manekina z ciałem 12-letniego dziecka, który miał wzrost 149 cm i wagę 48 kilogramów. To jednak mogło okazać się niewystarczające.

Zespół szwedzkich inżynierów opracował pierwszego "żeńskiego" manekina, który uwzględnia różnice w budowanie i proporcjach ciała pomiędzy mężczyznami i kobietami. Mierzy on 162 centymetry i waży 62 kilogramy.



Zdjęcie Dr Astrid Linder stworzyła pierwszy manekin wzorowany na przeciętnej kobiecie / zdjęcie: Szwedzki Krajowym Instytut Badawczy Dróg i Transportu / domena publiczna

Szwedzi mają nadzieję, że stosowanie kobiecych i męskich manekinów podczas testów zderzeniowych przez firmy samochodowe znacznie poprawi bezpieczeństwo podróżującym autem pasażerów.



To są pozornie drobne różnice, bo my kobiety mamy inną wagę niż mężczyźni, a także w minimalnie innym miejscu punkt ciężkości. Jednak podczas wypadku, kiedy dochodzi do potężnych przeciążeń, takie elementy mogą okazać się bardzo ważne dr Astrid Linder, dyrektor ds. Bezpieczeństwa ruchu drogowego w Szwedzkim Krajowym Instytucie Badawczym Dróg i Transportu

Ustalenia szwedzkich naukowców znajdują potwierdzenie w danych przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Wynika z nich, że ryzyko uczestniczenia w wypadku drogowym (w przeliczeniu na 1 km podróży) jest dla kobiet 2 do 4 razy niższe niż dla mężczyzn. Pomimo, że kobiety rzadziej uczestniczą w wypadkach, to ich obrażenia są znacznie cięższe. Z tego powodu jednym z postulatów Światowego Programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego do 2030 roku (autorstwa WHO) jest wprowadzenie do prób zderzeniowych obowiązkowo manekinów uwzględniających ciało kobiety.