Australia wysłała na Ukrainę potężne czołgi Abrams

Australia wkrótce wzmocni wsparcie militarne dla Ukrainy, dostarczając jej nowoczesne czołgi M1A1 Abrams . Jak donosi dziennik "The Sydney Morning Herald", rząd w Canberze przygotowuje się do przekazania Kijowowi aż 59 wycofanych z użycia maszyn tego typu. Decyzja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie Ukrainy na ciężki sprzęt, który mógłby przechylić szalę w walce z rosyjską inwazją.

Nie obywa się jednak bez kontrowersji. Część australijskich polityków obawia się, że przekazanie Abramsów osłabi własne zdolności obronne kraju , zwłaszcza w kontekście rosnących napięć z Chinami w regionie Indo-Pacyfiku. Inni podkreślają, że starsze modele wymagają kosztownych remontów, co może obciążyć budżet pomocy. Rząd zapewnia jednak, że trwają analizy, by znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Australia dołączyła do grona państw, takich jak USA, Polska, Wielka Brytania czy Niemcy, które dostarczyły Ukrainie zaawansowany sprzęt pancerny. Pierwsze australijskie czołgi Abrams mogłyby trafić na front jeszcze w tym roku . To kolejny krok w solidarności Zachodu z Ukrainą w obliczu trwającej wojny.

Ukraina oficjalnie nie ujawniła, ile posiada czołgów Abrams, ale same Stany Zjednoczone podały, że ok. 31 czołgów miało trafić do Sił Zbrojnych Ukrainy . Nie wiadomo jednak, ile sztuk obecnie bierze udział w walkach, a ile uległo zniszczeniu. Na pewno przynajmniej kilka maszyn wpadło w ręce Rosjan, a jedna była niedawno zaprezentowana na wystawie zdobycznego sprzętu w Moskwie.

M1A1 Abrams to ikona wojsk pancernych. Waży 57 ton, napędzany jest turbiną gazową o mocy 1500 KM, co pozwala osiągać prędkość do 67 km/h na drodze. Jego główne uzbrojenie to armata gładkolufowa kal. 120 mm, zdolna strzelać pociskami przeciwpancernymi z odległości ponad 3 km. Czołg wyposażono w zaawansowany system kierowania ogniem z dalmierzem laserowym oraz pancerz warstwowy z elementami uranu zubożonego, zapewniający ochronę przed nowoczesną amunicją. Choć Australia wycofała te maszyny na rzecz nowszych M1A2, ich możliwości wciąż imponują.