To kanadyjski kołowy pojazd opancerzony zbudowany na bazie seryjnego podwozia Ford F‑550, który zapewnia ochronę przed ostrzałem z broni lekkiej oraz odłamkami artyleryjskimi. Dzięki modułowej konstrukcji może pełnić funkcje transportera opancerzonego dla maksymalnie 10 pasażerów, pojazdu SWAT (ochrona balistyczna CEN B7, syreny alarmowe oraz kamery zewnętrzne do obserwacji otoczenia), pojazdu transportowego z czterodrzwiową kabiną załogową dla 5 osób i nadwoziem typu pickup, pojazdu medycznego do ewakuacji rannych czy pojazdu dla saperów, wyposażonego we wzmocnioną rampę tylną oraz podwyższone nadwozie.