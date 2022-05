Jeden z największych światowych producentów luksusowych odrzutowców kanadyjski Bombardier zaprezentował swój najnowszy samolot Global 8000, który swoimi parametrami ma szansę "rozbić bank". Kanadyjczycy zapowiadają, że będzie to najszybszy i najdłuższy na świecie prywatny odrzutowiec, jaki kiedykolwiek zbudowano. Ma być zresztą bezkonkurencyjny we wszystkich kategoriach.

Układ skrzydeł w systemie Smooth Flex Wing ma zapewnić Bombardierowi Global 800 wyjątkową stabilność w czasie lotu

Piekielnie szybki

Jego możliwości robią wrażenie. Dzięki innowacyjnemu układowi skrzydeł Smootth Flex Wing i super-wydajnym silnikom GE Passport najnowszy samolot Bombardiera ma osiągać prędkość 0,94 Macha. Nowe rozwiązania związane z napędem firma testowała używając poprzedniego modelu samolotu, czyli Bombardiera 7500. W maju ub. roku odrzutowiec podczas lotu demonstracyjnego przekroczył prędkość dźwięku osiągając 1,015 Macha. Ma być także bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o długość lotu. Bombardier Global 8000 ma być jedynym prywatnym odrzutowcem, który będzie w stanie latać nawet na najdłuższych trasach - jego maksymalny zasięg to 14800 kilometrów. To oznacza, że bez lądowania przeleci z Londynu do australijskiego Sydney czy z Singapuru do Los Angeles.





Nowy Bombardier Global 800 ma zasięg pozwalający na loty nawet na najdłuższych trasach



Bombardier Global 8000



na pokład zabierze 19 pasażerów

maksymalna prędkość 0,94 Macha

maksymalny zasięg 14800 kilometrów

maksymalna wysokość przelotowa 15,5 km

układ skrzydeł Smooth Flex Wing

silniki GE Passport

Bombardier Global 800 zapewnia najwyższy komfort podróży dla 19 pasażerów

Firma Bombardier zapewnia, że ich najnowszy odrzutowiec będzie gwarantował wyjątkowy komfort dla pasażerów. Niezwykłą płynność lotu ma gwarantować układ skrzydeł Smooth Flĕx Wing połączony z najnowszą generacją sterowania w systemie fly-by-wire. Bombardier Global 8000 ma nie mieć sobie równych także pod względem jakości powietrza w kabinie. Ma o to zadbać wyjątkowy system oczyszczania powierza Bombardier Pur Air wykorzystujący zaawansowaną technologię filtrów HEPA.





Bombardier Global 800 na pokładzie oferuje apartament rozrywkowy z potężnym, panoramicznym telewizorem

Luksus na pokładzie

Samolot może zabrać na pokład nawet 19 pasażerów. Oferuje w pełni wyposażoną kuchnię, a także cztery apartamenty, z których jeden może pełnić rolę sali konferencyjnej. Na pokładzie jest apartament rozrywkowy z potężnym telewizorem, a także główna sypialnia z oddzielną łazienką i prysznicem. Bombardier zapewnia, że nawet wysokie osoby będą mogły bez schylania głowy chodzić swobodnie po pokładzie. W środku jest zaawansowany system oświetlenia dobowego. Odtwarza on wschody i zachody słońca w taki sposób, by zmniejszać tzw. jet lag, czyli syndrom zmęczenia pojawiający się podczas długich lotów.

Kokpit Bombardiera Global 8000 jest wyposażony w awionikę najnowszej generacji. Sterowanie samolotem odbywa się oczywiście poprzez technologię fly-by-wire.





Bombardier Global 800 został wyposażony w najbardziej zaawansowany system sterowania lotem fly-by-wire

Bombardier już zbiera od przyszłych klientów zamówienia na nowy odrzutowiec, choć jego cena może przyprawić o zawrót głowy. W najbardziej podstawowej wersji flagowy samolot Bombardiera ma kosztować 78 milionów dolarów. W swój pierwszy, komercyjny lot Bombardier Global 8000 poleci w 2025 roku.