Po 10 godzinach lotu z tokijskiego lotniska Haneda do portu lotniczego George Bush Intercontinental w Houston, Boeing 787-9 Dreamliner linii All Nippon Airways został przekierowany do Seattle-Tacoma, gdzie wylądował około godziny 4:00 rano lokalnego czasu. Przyczyną okazał się pasażer, który próbował otworzyć drzwi ewakuacyjne - został on obezwładniony przez załogę i innych podróżnych, a po wylądowaniu przewieziony do szpitala na obserwację psychiatryczną.

Policja Portu Seattle została wezwana z powodu doniesień o pasażerze, który próbował otworzyć drzwi ewakuacyjne podczas lotu

Pasażerowie próbują wyskakiwać z samolotów

Na szczęście sytuację udało się opanować bez uszczerbku na zdrowiu pozostałych pasażerów i członków załogi nie doszło, chociaż sytuację dodatkowo skomplikował drugi incydent. Po wylądowaniu inny pasażer, sfrustrowany opóźnieniem lotu, uderzył w drzwi toalety. Ten mężczyzna również został "usunięty z pokładu za nieodpowiednie zachowanie", więc samolot wznowił lot do Houston bez dwóch pasażerów, gdzie już bez dalszych zakłóceń wylądował przed godziną 13:00 lokalnego czasu.

Ale to jeszcze nie koniec podobnych incydentów z weekendu, bo w sobotę w nocy podczas rejsu linii EasyJet z Dalaman do Manchesteru jedna z pasażerek wstała ze swojego miejsca i zaczęła zachowywać się w "nieobliczalny" sposób. Jak relacjonuje The Independent, wkrótce po tym jak maszyna wystartowała, kobieta zaczęła krzyczeć, że w samolocie jest bomba. Później próbowała też otwierać drzwi ewakuacyjne, wyciągnąć kamizelki ratunkowe i maski tlenowe - ostatecznie została obezwładniona przez innych pasażerów, a załoga zdecydowała o konieczności lądowania awaryjnego we Frankfurcie.

Wzrost liczby incydentów na pokładzie samolotów

W ostatnich latach amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) notuje gwałtowny wzrost liczby tzw. incydentów z udziałem agresywnych pasażerów. Rekord padł w 2021 roku, kiedy to odnotowano prawie tys. przypadków. Choć liczby te stopniowo maleją, w 2023 roku nadal zarejestrowano ponad 2 tys. incydentów, a FAA nałożyła w zeszłym roku grzywny na łączną kwotę 7,5 miliona dolarów.

To również nie pierwszy raz, gdy ktoś próbuje otwierać drzwi samolotu w locie. Podobny przypadek miał miejsce w kwietniu 2023 r., kiedy to samolot Jetstar z Bali do Melbourne musiał zawrócić, gdy jeden z pasażerów próbował otworzyć drzwi w trakcie lotu nad Oceanem Indyjskim. Inny dramatyczny incydent wydarzył się zaś w listopadzie 2023 r., kiedy to pasażer lecący z Milwaukee próbował siłą otworzyć drzwi samolotu, ranił stewardesę, a następnie został obezwładniony i unieruchomiony taśmą klejącą przez współpasażerów.

