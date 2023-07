Pilot bombowca USA gotowy do zrzutu bomby atomowej

Z okazji premiery w kinach filmu "Oppenheimer", opowiadającego historię budowy pierwszej w dziejach bomby atomowej, Siły Powietrzne USA pokazały w mediach społecznościowych wymowne zdjęcie w roli głównej z pilotem bombowca B-52H Stratofortress z 96 Dywizjonu Bombowego, którego rolą jest przeprowadzenie ataku jądrowego w chwili zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych.

— Stałem się śmiercią, niszczycielem światów! — W ten sposób podpisano zamieszczone zdjęcie. Jest to nawiązanie do Lorda Vadera z Gwiezdnych Wojen, niszczyciela światów. Co ciekawe, pilot bombowca ma założone gogle EEU-2A/P. Mają go one chronić przed oślepiającym błyskiem, który pojawia się w chwili detonacji broni jądrowej.

