Tak wyglądają z bliska ukraińskie drony atakujące Moskwę

Chociaż nie był to tak niszczący atak jak w przypadku ostatnich uderzeń rakietowych Rosji na ukraińską Odessę, to jednak miał on mieć wymiar psychologiczny, że Ukraińcy też mogą atakować cele w Rosji i samej Moskwie, zatem Rosjanie niech przestaną się czuć bezpiecznie i odczują na własnej skórze skutki prowadzonej przez nich wojny.

