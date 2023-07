Drewniany morski dron kamikadze z Rosji

Ukraińscy żołnierze przyznali, że nie zamierzają naprawiać morskiego drona, bo to jedna wielka kupa złomu, która zamiast brać udział w operacjach wojskowych powinna jak najszybciej trafić do muzeum głupoty rosyjskiej armii. Pomimo tego faktu, inżynierowie przyjrzą się bliżej systemom komunikacji i będą próbowali w przyszłości je zagłuszać, by takie drony stały się bezużyteczne.