Ukraińcy na linii frontu mówią, która rosyjska broń jest priorytetem do zniszczenia

Ukraińscy żołnierze walczący na wschodzie swojego kraju zdradzają, że szybkie zniszczenie tych szczególnych rosyjskich systemów jest kluczowe w trakcie posuwania się dalej na wschód. Wydawać by się mogło, że na liście priorytetów do zniszczenia są rosyjskie samoloty, czołgi, czy systemy rakietowe. Jednakże jak wskazują wojskowi, niemal na samym szczycie celów do jak najszybszego zniszczenia są rosyjskie systemy walki elektronicznej.

Jak donosi Bulgarianmilitary, powołując się na jednego z ukraińskich żołnierzy, ukraińskie wojsko stale poluje na te systemy. Portal wskazuje również, że na współczesnym polu walki tego typu urządzenia są niezwykle istotne, a ich praca powoduje znaczne "opóźnienia operacyjne" ukraińskiego wojska.

Niebezpieczne systemy walki elektronicznej

Walka elektroniczna jest specjalnym rodzajem działań bojowych, które mają na celu m.in. zakłócenie lub uniemożliwienie przeciwnikowi wykorzystania jego urządzeń i sprzętu wojskowego. Wykorzystuje się do tego emisję elektromagnetyczną.

Systemy walki elektronicznej mogą "obezwładniać" drony, samoloty, pociski, czy sprzęt komunikacyjny. Przykładowo systemy te są w stanie zerwać połączenie między kontrolerem a dronem. Z kolei inne tego typu urządzenia stale monitorują komunikację przeciwnika i mogą ją zagłuszać - jest to niezwykle problematyczne w trakcie koordynowania szybkiej operacji. Ponadto systemy mogą zakłócać działania radarów, czy systemów nawigacyjnych.

Jak powiedział ukraiński żołnierz dla Bulgarianmilitary: - Wróg prowadzi potężną wojnę elektroniczną. Podwajamy nasze wysiłki w tym obszarze. Niestety, wróg robi to samo. Zaledwie wczoraj zniszczyliśmy kolejną z ich elektronicznych stacji bojowych. Takie stacje są wysoko na naszej liście docelowej. Zawsze szukamy i niszczymy wrogie stacje, takie jak Borisoglebsk, Zhitel i Pole.

Rosyjskie systemy walki elektronicznej

Wymienione powyżej systemy wykorzystywane są przez Rosjan do zakłócania lub wyłączania ukraińskich systemów komunikacyjnych i radarowych. Borisoglebsk wykrywa i zagłusza sygnały radarowe oraz systemy komunikacyjne. Zhitel zakłóca komunikację radiową i satelitarną. Ponadto jest w stanie zakłócić GPS. Z kolei Pole jest przenośnym systemem, który może być transportowany przez jednego żołnierza i służy do zakłócenia komunikacji oraz systemów radarowych

Bulgarianmilitary wskazuje, że największy zasięg działania i największa moc osiąga Borisoglebsk-2, przez co to właśnie ten sprzęt Ukraińcy chcą jak najszybciej zniszczyć.