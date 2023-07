Transportowiec do zadań specjalnych

Pojazd jest wyspecjalizowanym ciężkim transporterem opancerzonym, stworzonym na kadłubie czołgu T-72. Przód posiada dodatkowy pancerz kompozytowy i wyłożenie pancerzem reaktywnym. Ochrona zwiększyła się także we wnętrzu, które wyłożone jest kevlarem, a sam BMO-T jest także przystosowany do ochrony przed bronią masowego rażenia.

Wóz jest interesujący przede wszystkim ze względu na to, co przewozi. Jego standardowym ładunkiem są 32 ręczne rakietowe miotacze ognia RPO-A Trzmiel. Pojazd jest swoistym wsparciem piechoty i czołgów podczas natarcia na ufortyfikowane cele, gdzie potrzebne są takie miotacze. Prócz załogi składającej się z dowódcy i kierowcy, mieści siedmioosobową załogę żołnierzy.

BMO-T jest wyposażony w silnik diesla V-46 o mocy 780 koni, mogący go rozpędzić do 60 km\h. Jak pokazuje nagranie Ukraińców, zapewnia na tyle dużo mocy, aby pociągnąć dwa czołgi. Na pewno to doceniają w tej rzadkiej konstrukcji, którą "podarowali" im Rosjanie.