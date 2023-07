Nowy system obrony powietrznej Ukrainy jak MIM-23 Hawk?

Porównanie nowego ukraińskiego systemu do amerykańskiego MIM-23 Hawk wskazuje ogólny zarys jego możliwości. Jest to starszy system ziemia-powietrze średniego zasięgu, który wszedł do służby w latach 60., przechodząc szereg modyfikacji. Do Ukrainy takie wyrzutnie w zmodernizowanej konfiguracji Phase III wysłała Hiszpania.

Ulepszone pociski systemu MIM-23B mają efektywny zasięg 40 kilometrów, wykorzystując ładunek wybuchowy o masie 75 kilogramów. Mogą lecieć z prędkością 2,7 macha, stanowiąc dobrą obronę przed samolotami, pociskami manewrującymi, a nawet pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu. Przy tym wykorzystuje radar AN/MPQ-50 do wykrywania celów na wysokich i średnich wysokościach w promieniu 100 kilometrów i radar AN/MPQ-62 do celów nisko lecących.

Trudno ocenić same możliwości nowego systemu, tylko na podstawie opinii Czerniewa, które do pewnego stopnia mogą być mylące. Przyjmując, że porównywał nowy system do MIM-23 Hawk, które już posiada jego kraj, Ukraińcy mogą uzbroić się w dość przydatną broń, nie wymagającą dostaw z zagranicy. Tu warto dodać, że Czerniew mógł mówić o finalizacji prac nad systemem Dniepr, opracowywanym od 2012, który mógłby mieć cechy zbliżone właśnie do MIM-23 Hawk.