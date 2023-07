Ukraińskie wozy Bradley są jeszcze lepiej chronione

To, co dokładnie widać na nagraniu to płytki pancerza reaktywnego nazwane BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles). Podobnie jak rosyjskie odpowiedniki na czołgach, zawierają materiał wybuchowy, który eksploduje w momencie uderzenia wrogiego pocisku, tworząc kontreksplozję niwelującą efekt uderzenia. BRAT chroni głównie przed pociskami przeciwpancernymi i odłamkowo-burzących.

Same płytki ochronne na wieży i kadłubie to tylko jeden z wielu elementów składających się na większy system BUSK, który zamontowany w całości daje ochronę także na spodzie wozu czy w komorze silnika. Nie wiadomo dokładnie czy Ukraińcy mają dostęp do całego systemu. Niemniej każda jego część zapewnia, że załoga ma większe szanse na przeżycie.