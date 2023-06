Ukraińcy zawdzięczają tym wozom życie. „To perfekcyjne maszyny"

"To perfekcyjna maszyna"

Dwóch ukraińskich żołnierzy o imionach Siergiej i Andrij wspominali początek kontrofensywy. Pierwszy z nich jechał Bradleyem, który w pewnym momencie został bezpośrednio trafiony pociskiem. Mimo tego cała załoga przeżyła i bezpiecznie ewakuowała się z wozu.

To bardzo dobra maszyna, jeśli jesteś w środku. [Po trafieniu - przypis red.] sprawdziłem siebie i mój zespół. Tylko jeden zawodnik miał wstrząs mózgu powiedział Siergiej dla ABC News

Załoga Andrija zaś dosłownie przejechała przez piekło. Podczas jednego szturmu Rosjanie skoncentrowali ogień na jego kolumnie, rzucając w nich wszystko, co mieli. W pewnym momencie jak twierdzi, jego wóz bezpośrednio uderzył pocisk 120 mm, a po chwili obok wstrząsnęły nim dwa pociski 150 mm, które uderzyły obok. Bradley nie nadawał się do jazdy, ale wszyscy przeżyli.

Prawie wszyscy moi ludzie mieli wstrząs mózgu i byli naprawdę zdezorientowani. Jednak oddział w środku uratował się i zdołał bezpiecznie uciec z powrotem do osłony [...] Zostaliśmy trafieni wiele razy. Dzięki niemu stoję teraz tutaj. Gdybyśmy używali jakiegoś radzieckiego transportera opancerzonego, prawdopodobnie wszyscy zginęlibyśmy po pierwszym trafieniu. To doskonały pojazd Andrij dla ABC News.

Prawdziwe przeznaczenie wozów

Przypadki dwóch żołnierzy pokazują faktyczne przeznaczenie takich wozów, czyli ratowanie życia żołnierzy. Ich straty są bolesne, jednak nie tak bolesne, jak tracenie masy personelu wojskowego.

Zwracała na to uwagę ukraińska wiceminister obrony Anna Malar, gdy pojawiały się pierwsze zdjęcia z wyciągania uszkodzonych Bradleyów z pola walki. Wozy bojowe, czołgi, samoloty to ciągle tylko narzędzia wojny. Są niezbędne i jak wskazali Siergiej i Andrij muszą być odpowiedniej jakości, ale zawsze na końcu to życie żołnierza liczy się najbardziej.