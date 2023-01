Do opracowania nowego systemu autonomicznego kierowania statkami powietrznymi inżynierów zainspirowało zachowanie ważki, stąd nazwa całego programu "DragonFly". Dlaczego ważka? Podobno właśnie ten owad ma wyjątkowe zdolności do orientacji w przestrzeni, a także potrafi bezbłędnie rozpoznawać wcześniej odwiedzane przez siebie miejsca.



Pierwsza wersja "DragonFly" jest testowana na samolocie A350-1000 na francuskim lotnisku Tuluza-Blagnac, które od lat pełni rolę poligonu doświadczalnego dla Airbusa.





Testy "DragonFly" wypadły znakomicie. Samolot wyposażony w ten system był w stanie dostosować trasę lotu do pogody, a także informacji podawanych przez kontrolerów lotu. Potem wybierał najlepszy wariant lądowania, a następnie kołował do wyznaczonego punktu na lotnisku. Wszystko odbywało się w sposób całkowicie autonomiczny, czyli bez udziału pilotów. Pełnili oni jedynie rolę kontrolerów tego, czy lot Airbusa 320 z nowym systemem przebiega prawidłowo.



Układ "DragonFly" opracowany przez Airbusa czekają jeszcze trzy miesiące testów, a następnie będzie on wprowadzany we wszystkich modelach samolotów. Celem jest stworzenie w pełni autonomicznego samolotu, który będzie w stanie wystartować i wylądować na dowolnym lotnisku na świecie. Na razie nowe możliwości maszyn mają pomóc pilotom w sytuacja awaryjnych, ale jest to pierwszy krok do stworzemoa w pełni autonomicznych dużych, pasażerskich odrzutowców.