FAA opublikowała specjalny komunikat, w którym poinformowała, że "zawiódł" amerykański system NOTAM (Notice to Air Mission). Inżynierowie mają pracować nad przywróceniem go do trybu online. W oświadczeniu można przeczytać: "FAA pracuje nad przywróceniem systemu Notice to Air Missions. Przeprowadzamy teraz ostateczne kontrole walidacyjne i ponownie wypełniamy system. Ma to wpływ na operacje w całym krajowym systemie przestrzeni powietrznej".

FAA przekazała także, że nakazała liniom lotniczym na wstrzymanie wszystkich odlotów krajowych do 9 rano czasu ET - ma to "umożliwić agencji sprawdzenie integralności informacji o locie i bezpieczeństwie". Dodano także, że "podczas gdy niektóre funkcje zaczynają wracać do trybu online, operacje krajowego systemu przestrzeni powietrznej pozostają ograniczone".

Na platformie uk.flightaware liczba opóźnionych lotów wynosi aż 1 230 w samych Stanach Zjednoczonych. Ponadto odwołano w sumie 108 lotów w obrębie kraju, a także do i ze Stanów Zjednoczonych. Jak donosi portal The Verge, linia lotnia United była zmuszona do uziemienia wszystkich swoich samolotów.