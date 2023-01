Ostatnich 8 lat z najwyższymi temperaturami w historii. Naukowcy ogłaszają alarm dla Ziemi

Bieguny zimna coraz cieplejsze

Niepokojące informacje płyną także z regionów polarnych, które w ciągu ostatnich 8 lat także miały swoje "rekordy wysokich temperatur". Termometry w rosyjskiej stacji naukowa Wostok na Antarktydzie pewnego dnia pokazały -17,7°C. To najwyższa temperatura, która została odnotowana w 65-letniej historii stacji. Taka sama sytuacja jest po drugiej stronie globu - na Grenlandii we wrześniu ub. roku średnia temperatura była wyższa o 8°C niż zazwyczaj. To powoduje bezprecedensowe tempo topnienia lodowych czasz na biegunach i podwyższenie się poziomu mórz i oceanów. Ostatnie 8 lat to także niespotykane w historii susze i kataklizmy spowodowane przez rosnące temperatury.



Raport opracowany przez Copernicus Climate Change Service nie pozostawia złudzeń - winę za tak gwałtowne ocieplenie się klimatu w ostatnich 8 latach ponoszą gazy cieplarniane. Poziom dwutlenku węgla (CO2) wzrósł do 417 jednostek na milion. Badania naukowe wykazują, że to najwyższy poziom od 2 milionów lat. Podobnie wygląda sytuacja z metanem, który osiągnął poziom niewidziany od 800 tysięcy lat.

Wnioski z raportu naukowców są niepokojące. - Stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze nadal rosną i nie ma żadnych oznak spowolnienia - powiedział Vincent-Henri Peuch z CCCS. Próby ograniczenia emisji szkodliwych gazów przez spalanie paliw kopalnych okazały się nieskuteczne. Ostatnie 8 lat pokazują, że zmiany klimatu na Ziemi mogą być nieodwracalne, a ich skutki dramatyczne dla naszej cywilizacji.