Wodorowy samolot z zasięgiem 800 kilometrów? Proszę bardzo!

Rok temu ZeroAvia pochwaliła się swoją w pełni ekologiczną maszyną. Mowa tutaj o małym samolocie Piper klasy M. Napędzany jest on bardzo wydajnymi silnikami elektrycznymi, do których energia dostarczana jest z wodorowych ogniw paliwowych. Wielu ekspertów uważa, że taki rodzaj napędu to przyszłość lotnictwa.

Maszyna ma już za sobą wiele pomyślnych lotów testowych, również z pasażerami na pokładzie. Jej projekt rozwijany się w zakładach badawczo-rozwojowych firmy w Cranfield w Anglii. W połowie tego roku ZeroAvia poinformowała, że w pełni pomyślnie przetestowała największy na świecie samolot zasilany ogniwami wodorowymi. Jest to Dornier 228. Oferuje on na swoim pokładzie do 19 miejsc dla podróżujących.

Reklama

Wideo youtube

W Dornierach zamontowano wodorowe układy napędowe o mocy 600 kW. Ze 100 kilogramów sprężonego H2 na pokładzie, samoloty te już teraz mogą oferować zasięg na poziomie 800 kilometrów. ZeroAvia jednak nie spoczęła na laurach. Już za 2 lata chce zaoferować swoim klientom jeszcze większe samoloty o napędzie wodorowym. Będą mogły one zabrać 20 pasażerów i dostarczyć ich do dowolnej lokacji oddalonej o ponad 900 kilometrów.

W 2026 roku pojawią się samoloty o mocy 2000-5000 kW i z aż 90 miejscami na pokładzie, a w 2030 roku z nawet 200 miejscami. Samoloty mają dysponować zasięgiem nawet 3700 kilometrów. Plany na dalszą przyszłość rysują się w jeszcze bardziej różowych barwach. Otóż w 2040 roku statki powietrzne z wyglądu nie będą już przypominały tych obecnych. Będą to maszyny o niezwykle aerodynamicznych kształtach i zasięgu nawet 9200 kilometrów.

Zdjęcie Plan rozwoju samolotów o napędzie wodorowym przez ZeroAvia / ZeroAvia / materiały prasowe

ZeroAvia chce zacząć sprzedawać swoje wodorowe maszyny już w 2024 roku. Ich ofertą zainteresowane są firmy nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w najdalszych zakątkach planety. Pierwszą z nich stała się właśnie Alaska Air. Władzom jej i innych marzą się ekologiczne podróżowanie np. pomiędzy osadami na Alasce lub małymi wyspami na Karaibach czy wodach Pacyfiku.