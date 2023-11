Chińscy uzdrowiciele mieli zaawansowaną wiedzę medyczną

Jak możemy przeczytać w badaniu opublikowanym w czasopiśmie Archaeological and Anthropological Sciences, w Chinach odkryto starożytne dowody złożonej operacji głowy. A mowa o dobrze zachowanej ludzkiej czaszce znalezionej na cmentarzuu Yanghai w Xinjiangu, regionie ważnym dla szamanizmu późnej epoki brązu.

Wyraźnie widać na niej ślady zabiegu chirurgicznego polegającego na otwarciu czaszki w celu leczenia urazu. Autorzy przekonują, że chińscy szamani - tradycyjni uzdrowiciele i przywódcy duchowi obecni w różnych rdzennych kulturach na całym świecie - przeprowadzili tę złożoną procedurę prawdopodobnie około 2700 lat temu.

To niezwykłe odkrycie sugeruje, że "lekarze" tamtej epoki byli w stanie przeprowadzać skomplikowane operacje mózgu. Dowody wskazują również na prawidłowo zachodzący proces gojenia, co wskazuje, że pacjent, mężczyzna w wieku najpewniej 30-25 lat, przeżył co najmniej osiem tygodni po tym zabiegu.

Wyniki wykazały, że mężczyzna w ciągu swojego życia doznał urazu lewej strony głowy tępym narzędziem. Następnie chirurg wykonał terapeutyczną kraniotomię, obejmującą trepanację i płat kostny, aby wyleczyć krwiak wspomniano w badaniu.

Warto tu podkreślić, że trepanacja czaszki to trudna i skomplikowana operacja, która do dziś obarczona jest dużym ryzykiem. Przeprowadza się ją w różnych celach, w tym w leczeniu urazów głowy, łagodzeniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego lub leczeniu niektórych schorzeń.