Naukowcy "cofnęli się" do 1885 roku. Odkrycie pokazuje, że klimat zmieniał się już 130 lat temu.

Zespół naukowców przeprowadził eksperyment myślowy, w którym cofnął się do roku 1860 i wyposażył ówczesnych badaczy w dzisiejsze technologie satelitarne. Wynik?

Już w 1885 roku dałoby się zauważyć, że działalność człowieka, przede wszystkim spalanie węgla i drewna, zaczęła zmieniać klimat planety.

Ten hipotetyczny scenariusz nie zmienia przeszłości, ale daje nowe światło na teraźniejszość. I pokazuje, że zmiany klimatu są znacznie starsze, niż się powszechnie uważa.

Sygnał w stratosferze. Jak rozpoznać początek zmian klimatycznych?

Zaskakujące jest to, że pierwszy sygnał globalnego ocieplenia wcale nie musiał oznaczać wzrostu temperatur przy powierzchni Ziemi. Wręcz przeciwnie, jak wykazała opisana w PNAS symulacja, łatwiejszy do wychwycenia był... spadek temperatury w stratosferze.

Dlaczego? Gazy cieplarniane zatrzymują promieniowanie w dolnych warstwach atmosfery, czyli w troposferze. Jednocześnie zwiększają zdolność stratosfery do odbijania ciepła, a dodatkowo osłabiają jej zdolność do pochłaniania promieniowania z powodu ubytku ozonu. Rezultatem jest wychłodzenie wyższych warstw atmosfery, przy jednoczesnym ocieplaniu się powierzchni Ziemi.

To właśnie ten chłodzący "odcisk palca" człowieka w stratosferze, jak określili to autorzy badania, byłby możliwy do wykrycia już w 1885 roku. Nawet gdyby dane pochodziły tylko z półkuli północnej, naukowcy z końca XIX wieku mogliby z wysokim prawdopodobieństwem dostrzec zmiany wywołane przez emisje CO₂ do 1894 roku, czyli zaledwie 34 lata po rozpoczęciu pomiarów.

Warstwy atmosfery Faxe/Kelvinsong, tłum. Szczureq/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl) Wikimedia Commons

Eksperyment myślowy, który wbrew pozorom ma znaczenie

Czy to wszystko tylko ciekawostka? Niekoniecznie. Choć nie możemy cofnąć się w czasie, to taka symulacja może mieć całkiem sporą wartość naukową. Pozwala odpowiedzieć na pytanie kiedy dokładnie zaczęliśmy wpływać na klimat i jak wcześnie można było to zauważyć, gdybyśmy tylko mieli odpowiednie narzędzia?

To nie tylko refleksja nad przeszłością, ale też ostrzeżenie na przyszłość. Skoro ślady ingerencji człowieka w klimat są tak stare i tak wyraźne, a mimo to przez dekady je ignorowaliśmy, czy dziś naprawdę wychwytujemy wszystkie sygnały, które przysyła nam planeta?

Ludzkość stoi dziś na progu niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w klimat. To, co zrobimy w najbliższych latach, zadecyduje o tym, czy ten próg zostanie przekroczony.

Według ich wyliczeń do 2050 roku czekają nas zmiany większe niż przez ostatnie cztery dekady. To ostatni moment, by wyciągnąć wnioski z lekcji, którą przegapiliśmy już raz. 130 lat temu.

Źródło: B.D. Santer,S. Solomon,D.W.J. Thompson,Q. Fu,& Y. Li, Human influence on climate detectable in the late 19th century, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (25) e2500829122, https://doi.org/10.1073/pnas.2500829122 (2025).

