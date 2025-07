Topniejące Himalaje i migracje mieszkańców. Jak zmienia się klimat Nepalu?

Zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na górskie regiony Himalajów, gdzie zanikanie źródeł wody zmusza mieszkańców do migracji, a tradycyjne rolnictwo staje się trudniejsze. Topniejące lodowce i nieregularne opady śniegu zakłócają dotychczasowy rytm życia, prowadząc do coraz większych trudności w zaopatrywaniu społeczności w wodę i żywność. W odpowiedzi mieszkańcy muszą podejmować trudne decyzje o przeprowadzce, odbudowie domostw i przystosowaniu się do nowych warunków.