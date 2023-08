Groźna bakteria w Rzeszowie. Jak można zakazić się legionellą?

Spis treści: 01 Legionella pneumophila. Co to za bakteria i jak dochodzi do zakażenia?

Obecnie w Rzeszowie, w powiecie rzeszowskim, w Przemyślu oraz w ZOZ w Dębicy hospitalizowanych jest około 70 osób. Według dostępnych informacji zakażeniu uległo 50 mieszkańców Rzeszowa, 14 mieszkańców powiatu rzeszowskiego, trzech dębickiego, i po jednej osobie z powiatu przemyskiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego i stalowowolskiego.

Obecnie przeprowadzane jest dochodzenie epidemiologiczne, które ma ustalić przyczynę wszystkich zakażeń. Ponadto prowadzone są kontrole, w tym pobór wody do badań laboratoryjnych.

Władze Rzeszowa zdecydowały się na powołanie sztabu kryzysowego. Jedną z ostatnich decyzji jest dezynfekcja sieci wodociągowej miasta oraz okolicznych gmin, która ma się odbyć 26 i 27 sierpnia.

Legionella pneumophila. Co to za bakteria i jak dochodzi do zakażenia?

Legionella pneumophila jest bakterią tlenową, która wywołuje choroby z grupy legioneloz. Wymiary bakterii wynoszą 0,3-0,9 μm na 2,0-4,0 μm. Najlepiej rozwija się ona w temperaturze około 35 stopni Celsjusza, zaś ginie w 60-65 stopniach Celsjusza.

Do zakażenia bakterią Legionella dochodzi drogą kropelkową w trakcie wdychania aerozoli, w których znajdują się bakterie. Następnie wnikają one do pęcherzyków płucnych.

Idealnym środowiskiem do rozmnażania się bakterii Legionella pneumophila są zbiorniki stojącej ciepłej wody, tj. termy, niektóre kąpieliska, czy też klimatyzatory. Można także je znaleźć w kranach, wannach z hydromasażem, prysznicach, czy też w miejskich fontannach. Warto również zauważyć, że bakteria nieźle sobie radzi w chlorowanej wodzie.

Jak zauważają specjaliści Legionellę można usunąć z instalacji poprzez dezynfekcję termiczną, za pomocą membran i lamp UV, czy jonizacji. Fachowcy zalecają również okresowe nagrzewanie wody w bojlerach do 60-65 stopni Celsjusza.

Jakie są objawy choroby legionistów?

Choroba legionistów jest zakaźną chorobą dróg oddechowych, która wywołana jest przez bakterię Legionella pneumophila. Pierwsze przypadki tej choroby odnotowano 1976 r. w Filadelfii podczas zjazdu weteranów wojennych.

Do objawów choroby legionistów zalicza się gorączkę, dreszcze, złe samopoczucie, jadłowstręt, bóle głowy i bóle mięśniowe, biegunki (w około 50 proc. przypadków), a także kaszel suchy, dezorientacja, krwioplucie, czy też bradykardia. Objawy pojawiają się w przeciągu 2-10 dni od zakażenia.

Choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka, oraz podczas picia skażonej wody.

Jak leczyć legionellozę, którą wywołuje bakteria Legionella?

Aby potwierdzić zakażenie Legionellą, lekarze wykonują badanie moczu i plwociny, a także wykonują zdjęcia RTG klatki piersiowej.

Okres leczenia wynosi około 14 dni. Leczenie choroby legionistów polega na stosowaniu antybiotyków, erytromycyny lub klarytromycyny. Istotną kwestią jest także uzupełnianie płynów i elektrolitów. Portal pzh.gov.pl informuje, że osoby chorujące na legionelozowe zapalenie płuc, często wymagają opieki szpitalnej. Portal dodaje również: "Możliwe powikłania choroby legionistów obejmują: niewydolność płuc i zgon. Około 1 na 10 osób, które zachorują na chorobę legionistów, umiera z powodu powikłań po tej chorobie. W przypadku zakażeń szpitalnych umiera około 1 na 4 osoby".

Trzeba zaznaczyć, że osoby posiadające zaburzenia odporności są podatne na zakażenie i rozwinięcie się ciężkiej choroby. Specjaliści zauważają, że śmiertelność u osób ze współistniejącymi zaburzeniami odporności i u osób nieleczonych może wynieść nawet 80 proc. U pozostałych osób śmiertelność może wynieść około 10 proc.